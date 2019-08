Foto: Marcelo Sayao





„Deathwatch for the Amazon“, auf Deutsch: Totenwache für den Amazonas. So umschreibt der britische „Economist“ die Lage im größten Regenwald der Welt auf seiner Titelseite Anfang August 2019.

Das undatierte Foto zeigt die Abholzung des Regenwalds im Amazonasgebiet in Brasilien.