Foto: Birgit Nachtwey



Das Rathaus in Worpswede im alten Ortskern hat eine rund 200 Jahre alte Geschichte. Nicht immer war es das Rathaus der Gemeinde. Das alte, unter Denkmalschutz-stehende "Nicolaus-Bötjer-Haus" wurde in den 80er Jahre saniert und zum Rathaus der Gemeinde ausgebaut. 1997 verwandelte ein Blitzeinschlag den historischen Teil des Rathauses in Schutt und Asche. Das alte Bauernhaus wurde ohne sichtbare Veränderungen wieder aufgebaut.