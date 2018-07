In der zweistöckingen Königsalm finden bis zu 2000 Besucher Platz. (Oliver Windus)

Aus der Almhütte wird die "Königsalm": Am Dienstag präsentierte Nina Renoldi zum ersten Mal Bilder ihres neuen Festzelts für den Freimarkt. Es wird dort im Oktober zum ersten Mal aufgebaut. Das neue Festzelt ist im Wortsinn eigentlich keins, denn der zweistöckige, rundum mit Fenstern bestückte Bau mit einer Grundfläche von 40 mal 40 Metern besteht komplett aus einer Holz-Stahl-Konstruktion. Für die "Königsalm" wurde mehr als hundert Jahre altes Zirbelkiefer-Holz von zum Abriss freigegebenen Bauernhöfen in Südtirol verwendet, auch die Inneneinrichtung mit unter anderem 20 handgeschnitzten Tier- und Menschenfiguren orientiert sich stark an dem Alpenthema.

Knapp 2000 Menschen können innen feiern, etwa doppelt so viele wie in der "Almhütte". Zugelassen ist die "Königsalm" bis Windstärke 14. "Wenn es wieder eine Sturmwarnung geben sollte, könnte man alle zu uns evakuieren", sagt Renoldi. "Man sieht nicht, dass das Haus auf- und abgebaut werden kann." Sieben Millionen Euro hat die Schaustellerfamilie in die neue Attraktion, die auch auf anderen Volksfesten stehen soll, investiert. Auf dem Freimarkt wird sie den bisherigen Platz des Bayernzeltes einnehmen. Das sorgt für Ärger, denn das Bayernzelt hat nun auf seinem neuen Platz – dort, wo früher die "Almhütte" stand – wesentlich weniger Platz.

"Wir haben die Summe investiert, bevor wir die Zusage der Stadt hatten", sagt die Festwirtin. Rund vier Jahre dauerten die Planungen, zwei Jahre Bau und Einrichtung. Renoldi: "Wir hoffen, dass den Gästen unser Konzept gefällt." Seit Montag steht laut der Schaustellerin fest, dass bei ihr die offizielle Eröffnung und die Siegerehrung nach dem Freimarktsumzug stattfinden. Der Freimarkt beginnt am 19. Oktober und endet am 4. November.