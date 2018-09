Videospiele im Test: Marvel's Spider-Man

Aufgewärmt schmeckt doch

Niklas Golitschek

Kaum ein Superheld ist derzeit so präsent wie Spider-Man. Nach all den Kinofilmen nun also noch ein Videospiel. Der Titel überzeugt, weil er sich von den Leinwand-Adaptionen löst.