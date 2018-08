Richard Nolan versucht, seinen mysteriösen Unfall und das Verschwinden seiner Familie aufzuklären. (Daedalic Entertainment)

Bremen. „Wissen ist Macht“, lautet ein altbekanntes Sprichwort. Doch es unterschlägt, dass Wissen auch Gefahr bedeuten kann. Diesen Eindruck erweckt zumindest der Thriller „State of Mind“ des Hamburger Entwicklerstudios Daedalic Entertainment. Erwacht doch der investigative Journalist Richard Nolan nach einem mysteriösen Unfall ohne Erinnerungen. Kurz zuvor hatte der Technik-Skeptiker noch einen Skandal um die Überwachung mittels Drohnen aufgedeckt. Und nun ist auch noch seine Familie spurlos verschwunden. Diese Vorfälle gilt es aufzuklären. Allen Widrigkeiten zum Trotz.

Angesiedelt ist die Handlung im Berlin des Jahres 2048. Allerdings ist von der deutschen Hauptstadt angesichts der Technologisierung und einer überdimensionierten Skyline nicht mehr viel zu erkennen. Charakteristisch lässt sich diesem Berlin, bekannt für seine nie endende Weiterentwicklung, wenig abgewinnen.

Nach der Einführung in die Story entwickelt sich schnell ein interessanter Spannungsbogen, der durch mehrere spielbare Charakter noch untermalt wird und zusätzliche Facetten annimmt. Familiendrama, gesellschaftlicher Wandel, Fortschritt der Technik — State of Mind verbindet verschiedene Zukunftsthemen geschickt und zeichnet dabei ein düsteres Bild. Sie werden die gesellschaftlichen und politischen Debatten wohl tatsächlich über die kommenden Jahrzehnte hinweg begleiten.

Deutlich weniger passt das kantige Low-Poly-Design ins sonst so futuristisch anmutende und stimmig inszenierte Szenario. So wirkt vieles unnötig emotionsarm. Das hat das vergleichbare „Detroit: Become Human“ besser gemacht. Nach einigen Minuten kann sich der Spieler immerhin daran gewöhnen. Atmosphärisch überzeugt „State of Mind“ dennoch, was unter anderem an den überzeugenden Charakteren liegt. Auch die pointierten, oft kurz gefassten Dialoge bringen die Geschichte permanent weiter voran und ersparen extra erklärte Missionsziele. Dabei haben die Entwickler auch mit den Synchronsprechern eine überwiegend gute Wahl getroffen.

Derweil klingt der Soundtrack beiläufig mit, hebt die Atmosphäre allerdings auch nicht in neue Sphären. Ähnlich sieht es beim Spielprinzip aus, das vor allem auf kleine Minispiele als knifflige Rätsel setzt. Belebend wirken die verschiedenen Schauplätze, auch wenn sie vereinzelt steril wirken. Auch Hologramm-Telefonate, Roboter und interaktive Elemente sind gekonnt platziert, sodass das Szenario im Ganzen stimmig wirkt.

Insgesamt verhält sich der Gesamteindruck damit ähnlich wie die Grafik: minimalistisch, aber trotzdem viel herausgeholt. Atmosphärisch wie erzählerisch hat Daedalic gewusst zu überzeugen.

Weitere Informationen

Story: 6/7

Grafik: 2/7

Ton: 5/7

Steuerung: 4/7