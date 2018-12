"Gris" überzeugt in der gestalterischen Hingabe. (Screenshot/Devolver Digital)

Bremen. Muss ein Kunstwerk groß, pompös, mächtig sein, um ein großes Kunstwerk zu sein? „Gris“ zeigt zwischen den Blockbustern, dass das nicht notwendig ist. Schlicht, aber in seiner eigenen Weise herausragend, überzeugt das Indie-Abenteuer als Debüt-Titel des spanischen Nomada Studio.

Ohne wirkliche Einführung, ohne Dialoge, ohne Erklärungen kommt „Gris“ aus. Es ist dieses Schweigen, das dem Spiel seine Ausdrucksstärke verleiht. Klar wird lediglich: Die Protagonistin ist in Trauer, weil sie ihre Singstimme verloren hat. Ausgesetzt in einer schwarz-weißen Welt wird es ihre Aufgabe, wieder Farbe in das triste Leben zu bringen. Virtuelle Trauerbewältigung? Einen ganz so hohen Zweck erfüllt der Titel, der für Nintendo Switch und PC erhältlich ist, dann doch nicht. Er lädt aber dazu ein, sich mit den erzeugten Emotionen auseinanderzusetzen. Begleitet von melancholischen Melodien – überwiegend in Form von Geige, Klavier und Flöte – der Band Berlinist geht es auf diese ungewöhnliche Reise.

Dabei bewegt sich die nicht näher vorgestellte Protagonistin überwiegend alleine durch die Welt; nur gelegentlich stoßen kleine und große Helfer dazu, um die Minirätsel zu lösen und Lichter zu sammeln. Dabei bietet das Leveldesign eine Farbpracht und eine gestalterische Hingabe, die in ihrer Schlichtheit erst die volle Wirkung entfaltet. Blau für Wasser, grün für Wald, gelb für Licht: Die Umgebungen der einzelnen Spielabschnitte sind für die Farben wohl gewählt. Im Zusammenspiel mit der Soundkulisse ergibt sich so ein stimmiges, stellenweise jedoch fast schon post-apokalyptisches Bild wie in „Far: Lone Sails“. Vereinzelt verlieren sich die Entwickler allerdings selbst in dieser Welt und lassen außer Acht, den Weg verständlich auszuweisen. In seiner Aufmachung erinnert Gris durchaus an Ubisofts Märchenabenteuer „Child of Light“. Doch unterscheidet es sich im Spielprinzip deutlich. Ähnlich entschleunigt bietet Gris keine Möglichkeit, an einer Mission zu scheitern oder zu sterben. Auf Kämpfe oder Rollenspielelemente wie Fähigkeiten-Bäume verzichten die spanischen Entwickler gänzlich. Allein das Kleid der Protagonistin entpuppt sich im Verlauf des Spiels als Mehrzweck-Hilfe: Es lässt sich in einen Steinklotz verwandeln, um Hindernisse zu durchbrechen, oder die Protagonistin durch die Luft gleiten, um auch entlegenere Ziele zu erreichen.

Warum die Reise überhaupt in diese Welt führt, warum diese Aufgaben zu lösen und Lichter zu finden sind – all das wird bewusst offen gelassen. Denn letzten Endes bedarf diese ohnehin magere Geschichte keine Auflösung. Die bunte Farbwelt in all ihren Facetten zu erkunden und die kleinen Aufgaben zu lösen, ist in diesem Kunstwerk Freude genug.

Weitere Informationen

Bewertung:

Story: 2/7

Grafik: 6/7

Ton: 6/7

Steuerung: 4/7