Bis Protagonist Ash in "Fade to Silence" einen Bogen in die Hand nimmt, vergeht einige Zeit. (Black Forest Games)

Bremen. Sich im Genre der Rollenspiele abzusetzen ist wahrlich kein einfaches Vorhaben. Vom kleinen Indie-Titel bis zum Triple-A-Spiel, wie die Blockbuster in der Szene genannt werden, wird nahezu alles in verschiedensten Variationen geboten. In eben dieses Gefilde wagt sich das Offenburger Entwicklerstudio Black Forest Games mit "Fade to Silence". Vorab sollte erwähnt werden, dass sich der Titel noch in den Endzügen der Entwicklungsphase befindet. Für PC ist jedoch bereits die Frühversion erhältlich. Entsprechend werden kleinere Fehler etwa in den Untertiteln noch verziehen.

Das Konzept und die Rohversion des Spiels sind mittlerweile klar: In einer postapokalyptischen Welt muss Protagonist Ash den kalten Winter überleben und sich seinem Dämon stellen, der ihn stets mit Häme übergießt. Zunächst mit nichts außer den eigenen Händen ausgestattet heißt das in "Fade to Silence" einen Unterschlupf, Feuerholz und Nahrung finden. Denn auch auf diese Grundbedürfnisse nimmt das Spiel Rücksicht. Gut inszeniert ist etwa, wie das Sichtfeld mit Eiskristallen bedeckt wird, wenn sich Ash zu lange in der Kälte aufhält. Die Kämpfe gegen Monster geraten da zunächst zur Nebensache. Die Axt dient erst einmal zum Holzhacken. Mit der frostigen Spielwelt, der Robe des Protagonisten sowie der allgemeinen Aufmachung mutet der Titel an wie in der nordischen Mythologie verortet. Verrostete Autos und Busse in der Landschaft zeigen dann jedoch, dass das Spiel in der Postmoderne angesiedelt ist. Warum eigentlich? Sie wirken im ersten Moment deplatziert. Bleibt zu hoffen, dass die Entwickler hier noch den Bogen spannen.

Dass sie einen umfangreichen Titel inszenieren wollen, zeigt sich nicht nur an der großen Landkarte. Die Geschichte, die mehr beiläufig angerissen wird, und die Möglichkeit, den eigenen Unterschlupf immer weiter auszubauen, Gefährten zu finden und mit diesen auf Expeditionen zu gehen, lassen darauf schließen, dass es im finalen Spiel nicht mehr nur darum gehen wird, den Winter lebendig zu überstehen. Doch bis es dazu kommt, vergehen Stunden in der Einöde. Die fühlen sich schnell mehr wie Krampf denn Kampf an. Die Spielwelt wirkt derzeit zu unbelebt. Optisch und akustisch wird dabei durchaus gutes Mittelmaß geboten, von anderen Rollenspielen setzt sich "Fade to Silence" neben der zugrunde liegenden Spielidee allerdings kaum ab.

Entscheidend für den Erfolg des Titels wird sein, wie sich eine stärker bevölkerte Welt anfühlt, insbesondere, wenn vermehrt echte Spieler anzutreffen sind. Die Entwickler würden gut daran tun, bis zum angepeilten finalen Release im Jahr 2019 mehr belebende Elemente zu schaffen. Sonst werden Genre-Liebhaber schnell auf eine der zahlreichen Alternativen ausweichen.

Weitere Informationen

Story: 3/7

Grafik: 4/7

Ton: 4/7

Steuerung: 4/7