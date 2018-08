Für Mac, Linux und Windows gibt es jetzt einen inoffiziellen Nachfolger von «Day of the Tentacle». Foto: Andrea Warnecke (dpa)

Berlin (dpa/tmn) - Der Adventure-Spieleklassiker „Day of the Tentacle“ ist zurück - zumindest in einer inoffiziellen Ausgabe. Fans des Lucasarts-Titels aus den 1990er Jahren haben mit „Return of the Tentacle - Prologue“ neuen Spielstoff mit den Figuren von einst programmiert.

Die Handlung: Der purpurne Tentakel ist zurück und will erneut die Menschheit versklaven. Die Freunde Bernard, Laverne und Hoagie sollen dies per Zeitreise verhindern. Laut den Entwicklern sind absurde Dialoge zu führen, Rätsel zu lösen und verrückte Tentakelmonster zu jagen. Das Fan-Abenteuer gibt es auf Deutsch und Englisch als kostenlosen Download für Mac, Linux und Windows.