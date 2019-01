Die ohnehin anspruchsvollen Kämpfe werden in "Ashen" durch eine hakelige Steuerung erschwert. (A44)

Bremen. Ausweichen, kämpfen – scheitern. Mit seinem hohen Schwierigkeitsgrad ist das Action-Rollenspiel „Ashen“ nichts für schwache Nerven oder gemütliche Couch-Sitzungen. Das Entwicklerstudio A44 aus Neuseeland will seine Kundschaft ganz bewusst fordern.

Das Prinzip ist wahrlich kein neues. Nahezu perfektioniert haben das die japanischen Entwickler von From Software: Mit der „Dark Souls“-Reihe und „Bloodborne“ haben sie Werke geschaffen, in die sich der Spieler verlieben konnte, während er an den Boss-Gegnern verzweifelte. Ohne Mühe gingen ein, zwei Abende verloren, nur um den nächsten Spielabschnitt zu erreichen. Oder die Konsole dann frustriert abzuschalten und es am nächsten Tag wieder zu versuchen. In diese Fußstapfen will nun auch „Ashen“ treten und lädt zum Überlebenskampf in einer düsteren, von Asche überschütteten Welt, die nach langer Zeit nicht mehr in der Finsternis ausharren muss. Die Geschichte erinnert dabei an Geschichten der klassischen Mythologie. Denn ein neuer „Ashen“, eine vogelähnliche Gestalt, ist geboren und bringt das Licht zurück. Finstere Mächte wollen das verhindern,lund diese gilt es aufzu­halten.

In der Rolle eines namen- und gesichtslosen Charakters, wahlweise männlich oder weiblich, macht sich der Spieler auf, die Feinde zu bekämpfen. Anders als die großen Vorbilder verzichtet „Ashen“ auf ein Level-System, bietet dafür aber einen durchgängigen Mehrspieler-Modus, sodass das Abenteuer auch kooperativ bewältigt werden kann. Diese Funktion zu nutzen ist auch durchaus empfehlenswert: Der computergesteuerte Mitstreiter setzt gelegentlich dermaßen aus, dass er kaum als Partner bezeichnet werden kann. Gerade in den ohnehin zermürbenden Boss-Kämpfen erhöht das den Frustfaktor mehr als not-­wendig.

Doch auch in anderen Punkten schneidet „Ashen“ im Vergleich mit den Pionieren nicht gut ab. Auch wenn die Grafik für den Zweck vollkommen ausreicht, kommt sie doch nicht an die Detailgenauigkeit von „Bloodborne“ oder „Dark Souls 3“ heran. Die ohnehin schwerfällige Steuerung hat ebenfalls noch viel Luft nach oben. Wenn eine geplante Rückwärtsrolle dann doch nach vorne, hinein in den Gegner, geht, ist das für einen von taktischen Kämpfen geprägten Titel wenig förderlich. Da hilft es auch nur wenig, wenn viele der Elemente in der großen Spielwelt stimmig wirken. Immer wieder tappt der unaufmerksame Spieler in Fallen. Den aktuellen Spielstand zwischenzuspeichern ist genretypisch nicht vorgesehen, sodass das Ableben immer auch mit einem spürbaren Zeitverlust einhergeht.

Für Liebhaber dieses Genres ist „Ashen“ sicher einen Blick wert. Eine breitere Zielgruppe wird der Titel allerdings kaum ansprechen.

Story: 4/7

Grafik: 3/7

Ton: 3/7

Steuerung: 2/7