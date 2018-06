Videospiel-Kritik

God of War: Ein Gott zieht um

Niklas Golitschek

Nach 13 Jahren in der altgriechischen Mythologie wagen die Santa Monica Studios mit "God of War" einen Neuanfang der Serie in der nordischen Mythologie. Kann das neue Kratos-Abenteuer überzeugen?