Bremen. Da kommen alte Gefühle wieder hoch. Das Kribbeln im Bauch, der höhere Puls, die Nervosität, die leicht krampfenden Finger am Controller. Mit Claire Redfield und Leon Kennedy kehren in der Wiederauflage „Resident Evil 2“ zwei Videospiel-Ikonen nach mehr als 20 Jahren auf die Bildschirme zurück.

Was im Genre des Survival-Horror Ende der 1990er-Jahre noch neue Maßstäbe setzte, muss heutzutage nur wegen einer grafischen Überholung noch nicht das gleiche schaurig-schöne Gruseln auslösen. Dass der Nostalgie wegen übernommene Schwächen oder kleine Ergänzungen auch schlicht für Frust sorgen können, hat erst im Vorjahr das Remake zu „Shadow of the Colossus“ gezeigt. Auch bei „Resident Evil 2“ wären nicht mehr alle Elemente von damals zeitgemäß; Videospiele haben sich seitdem enorm weiterentwickelt. Auch dank Pionieren wie eben der „Resident-Evil“-Reihe aus dem Hause Capcom.

Die Geschichte des Gruselhits haben die Entwickler freilich nicht angefasst: Noch immer treffen sich die Studentin Redfield, die nach ihrem Bruder sucht, und Jungpolizist Kennedy an einer Tankstelle, die gerade von Zombies attackiert wird. Gemeinsam flüchten sie in die Polizeistation von Raccoon City, wo sich erst einmal ihre Wege trennen. Der Spieler entscheidet, mit welchem Charakter er ums Überleben kämpfen will – und darf auch einen Schwierigkeitsgrad wählen.

Dass beim Spielen noch immer die gleiche Beklemmung ausgelöst wird, liegt auch an den technischen Anpassungen. Gespielt wird wie heute üblich mit der Schulterkamera, und die Perspektive ist nicht mehr fixiert. Dafür ist es schwieriger geworden, die Zombies mit Pistole, Schrotflinte oder Messer niederzustrecken. Angesichts der stets spärlichen Munition ist Rennen oder Schleichen oft nach wie vor die bessere Alternative. Die Kugel bleibt jedoch die härteste Währung im Überlebenskampf. Bei den Rätseln gab es nicht so viel Handlungsbedarf – die stellen so manche aktuelle Titel noch immer in den Schatten. Untermalt wird die gruselige Atmosphäre von einer musikalischen Begleitung, die die intensive Atmosphäre noch verstärkt. Gleichzeitig lässt das Spiel auch ruhige Momente zu, um die Nerven wieder zu sammeln.

Wer sich noch gut genug an das orginale „Resident Evil 2“ erinnert, der wird nicht bei jedem Schreckmoment zusammenzucken und das Spiel sicher mit einem ruhigeren Puls angehen. Doch der Titel lohnt sich nicht nur für Genre-Liebhaber und Nostalgiker. Das neue „Resident Evil 2“ ist mehr als nur die Wiederauflage eines Meilensteins nach 20 Jahren, es ist die Übertragung eines Klassikers in die heutige Zeit. Nur das regelmäßige manuelle Speichern im Saferoom sollte nicht vergessen werden. Sonst kommen noch ganz andere alte Gefühle wieder hoch.

Weitere Informationen

Bewertung:

Story: 5/7

Grafik: 5/7

Ton: 6/7

Steuerung: 6/7