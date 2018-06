Umweltzerstörung, unsichtbare Monster, eine mysteriöse Lieferung - über Hideo Kojimas aktuelles Spiele-Projekt «Death Stranding» wird nur langsam mehr bekannt. Foto: Sony Playstation (dpa)

Los Angeles (dpa/tmn) - „Death Stranding“ ist das aktuelle Projekt von Videospiel-Legende Hideo Kojima („Metal Gear“). Auf der Videospielemesse E3 (12. bis 14. Juni) gezeigte Spielszenen, für die echte Schauspieler wie Mads Mikkelsen und Norman Reedus zum Einsatz kamen, sehen extrem realistisch aus.

Worum es im fertigen Spiel genau gehen soll, weiß allerdings noch niemand so recht. Nur so viel ist klar: Hauptfigur Sam muss - zu Fuß - eine Lieferung in einer unwegsamen Spielwelt abliefern. Hinzu kommen mysteriöse unsichtbare Monster und dramatische Veränderungen der Umwelt.

Wohl kaum einem anderen Spielentwickler würde man bei so wenig Informationen trotzdem Großes zutrauen. Wann die ambitionierte Mischung aus Film und Spiel erscheinen wird, steht noch nicht fest.