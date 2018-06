"May contain unappropriate for children" (zu Deutsch: "Kann für Kinder ungeeignet sein.") lautet die vorsichtige Warnung zu Beginn des Trailers. "May" ist leicht untertrieben. Das neue Spiel von Naughty Dog, den Machern von "Uncharted" strotzt vor Brutalität.

Zwar beginnt der Trailer mit einer fröhlichen Tanzszene in einem Pub, in dem Protagonistin Ellie, eine junge Frau, sichtlich angetrunken mit einer anderen hübschen Frau tanzt: lesbische Liebe als neues Terrain in einem Videospiel. Dann aber folgt prompt noch als geschmacklose Überblendung aus dem Kuss die erste brutale Szene: Ellie schlitzt einem Gegner die Kehle auf, Blut tropft aus den Messerstichen. Sie läuft durch einen dunklen Wald, die Kamera ihr stets auf den Fersen: Szenen wie in einem Horrorfilm. Hinrichtungen, Verfolgungsjagden in verlassenen Straßen. Am Ende des Trailers lautet die Warnung an Ellie: "You should be terrified." (zu Deutsch: "Du solltest Angst haben.") Die düstere Stimmung war bereits im ersten Trailer erkennbar.

Ende 2016 wurde bekannt, dass die Entwickler von Naughty Dog eine Fortsetzung von einem der erfolgreichsten Spiele der vergangenen Jahre planen. Damals wurde bereits eine rund vierminütige Sequenz vorgestellt, in der die beiden Hauptcharaktere des ersten Teils Ellie und Joel zu sehen sind. Beide sind sichtlich gealtert. Ellie trägt nun ein großes Tattoo am Arm. Und offenbar hat Joel sein Versprechen eingehalten und ihr Gitarrespielen beigebracht. Bereits damals konnte man erahnen, dass man dieses Mal Ellie spielen darf. Denn aus dem kurzen Dialog geht hervor, dass sie Rachegedanken hegt und jeden übriggebliebenen töten will. Ein Aspekt, den sie offenbar auch im neuen Gameplay durchzieht.

Natur erobert sich Revier zurück

Vor rund 20 Jahren trieb ein Pilzvirus die Menschheit an den Rand der Welt. Inzwischen hat sich die Natur ihr Revier zurückerobert; riesige Städte gleichen Ruinen, U-Bahnschächte stehen unter Wasser, Autos rosten vor sich hin. In Quarantänezonen klammern sich Überlebende an die Reste der Zivilisation und stehen dabei unter Beobachtung durch das Militär. Der erste Teil des Playstation-Spiel „The Last of Us“ erzählt von den Überlebenden Joel und Ellie.

Einen konkreten Release-Termin von "The Last of Us 2" gibt es noch nicht. Naughty Dog veröffentlicht seine Games meist im zwei-Jahres-Rhythmus und „Uncharted 4: A Thief’s End“ kam 2016 auf den Markt. (lis/isc)