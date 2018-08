Bremen. Das eigene Smartphone ist mittlerweile mehr als ein Kommunikationsmittel. Für viele ist ihr Apple- oder Android-Gerät ein Accessoire, das mithilfe von Schutzhüllen, Aufklebern oder anderen Extras dem eigenen Geschmack angepasst wird. Dazu gehört auch, das eigene Telefon zu personalisieren, indem man den Hintergrund und die Töne selbst auswählt und regelmäßig ändert. Genau an dieser Stelle kommt die App Zedge für iOS und Android ins Spiel.

Zedge bietet Tausende von Hintergründen, Klingeltönen oder Benachrichtigungs-Sounds. Auf dem Startbildschirm sieht der Nutzer zunächst die derzeitigen Highlights. Die meisten der Hintergründe sind dabei kostenlos, für Grafiken von speziellen Designern fallen hingegen Gebühren an. Unter dem Reiter “Kategorien” kann man die Hintergründe nach zahlreichen Kriterien filtern lassen. Entweder man lässt sich die Inhalte nach Farben sortieren oder wählt eine der Kategorien aus. Tiere, Autos, Natur, Nachrichten und Politik – hier gibt es zu fast jedem Thema unzählige Hintergründe und Bilder. Tippt man auf einen der Einträge, so kann man das Bild direkt als Hintergrund setzten oder es vorher noch in der Größe anpassen. Ähnlich verhält es sich auch mit den Tönen. Von aktuellen Chart-Hits bis hin zu Klassikern oder Kinderliedern gibt es hier viel zu entdecken. Leider unterscheiden sich die iOS- und Android-Versionen recht stark voneinander. iPhone-Nutzer müssen sich mit einem kleineren Angebot und eingeschränkten Funktionen begnügen.

Je länger man durch die App scrollt, desto häufiger fällt einem außerdem die nervige Werbung auf. Ständig blinkt ein Banner oder ein Pop-up öffnet sich, was teilweise die Bedienung erheblich erschwert. Durch eine kostenpflichtige Premium-Version wird die App zwar von Werbung befreit, doch nur die wenigsten werden Geld für eine rein kosmetische App ausgeben wollen. Zumal die Qualität der Inhalte stark schwankt. Von Bildern mit einer glasklaren HD-Auflösung bis hin zu verwaschenen Grafiken oder schlechten Tönen ist alles zu finden.

Fazit: Die App Zedge ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite bietet sie auf Android-Geräten eine riesige Auswahl an Hintergründen oder Klingeltönen. Auf der anderen Seite wird die Bedienung durch zu viel Werbung stark beeinträchtigt und die Qualität der Inhalte stimmt nicht immer. Wer darüber hinwegsehen kann und sein Handy häufig neu gestalten will, der macht mit Zedge jedoch nicht viel falsch.