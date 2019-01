Protagonistin Zahra erkundet in "Double Cross" verschiedene Dimensionen. (Headup Games)

Das Universum mit einer Fülle an Dimensionen und verschiedensten Kreaturen – das klingt nach Stoff für ein Sciene-Fiction-Abenteuer. Schließlich bietet sich die Idee, die sich das kanadische Entwicklerteam von 13am Games für das Action-Abenteuer „Double Cross“ zu eigen macht, nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur kreativen Entfaltung.

Protagonistin des Jump-’n’-Run-Titels ist Zahra. Als Top-Agentin der Regulierungsbehörde für interdimensionale Grenzen und Technologie (Regulators of Interdimensional Frontiers and Technology: RIFT) soll sie Frieden und Ordnung in den Dimensionen wahren. Doch natürlich sind auch böse Mächte am Werk, die nach mehr Einfluss und Kontrolle über die verschiedenen Dimensionen trachten. Nach einem Raubüberfall auf das Hauptquartier Regulierungsbehörde soll Zahra gemeinsam mit einem Team den Vorfall aufklären.

In diesem Rahmen haben sich die Entwickler einen weiten Rahmen gesteckt, innerhalb dessen sie viele kreative Ideen umsetzen konnten. Zahras Ermittlungen führen sie auf mehrere unterschiedliche Planeten: Von der Großstadt bis zur Reptilienwelt bietet „Double Cross“ eine abwechslungsreiche visuelle Komponente. Entsprechend vielfältig sind auch die einzelnen Charaktere gestaltet. Doch ein Schwachpunkt des Spiels sind die Dialoge, die in Form von bildschirmfüllenden Sprechblasen gehalten werden. Zum einen ist die Übersetzung ins Deutsche nicht immer einwandfrei gelungen, zum anderen gehen sie kaum unter die Oberfläche. Über Zahra oder ihre Organisation erfährt der Spieler kaum etwas.

Rätsel selten eine ernstzunehmende Herausforderung

Zu berücksichtigen ist, dass sich „Double Cross“ an eine jüngere Zielgruppe richtet. Doch fällt es in dieser Konstellation schwer, eine Charakterbindung aufzubauen oder sich in die Story hineinziehen zu lassen. Hinzu kommt trotz fortwährender Neuerungen ein zu einfaches Kampfsystem. Auch die Rätsel stellen selten eine ernstzunehmende Herausforderung dar. Das wirkt auch in sich veränderenden Spielumgebungen schnell monoton. Zumal der Ton lediglich aus kleinen Umgebungsgeräuschen und einer begleitenden Musik entsteht. Atmosphäre kommt dadurch nicht wirklich auf.

Dennoch beinhaltet und bietet „Double Cross“ die entscheidenden Elemente, die ein Titel dieses Genres benötigt. Die Protonenschlinge etwa verleiht der Bewegungssteuerung ein erfrischendes Element, erlernbare Spezialkräfte schalten auch Gegnermassen problemlos aus. Für ein paar Minuten gelegentlichen Spielspaß reicht das aus, auch, weil der Handlung nicht zwangsläufig gefolgt werden muss. Um sich in den Titel hineinziehen zu lassen, fehlt es trotz eines netten Konzepts jedoch vor allem an Tiefe.

Weitere Informationen

Bewertung:

Story: 3/7

Grafik: 5/7

Ton: 4/7

Steuerung: 3/7