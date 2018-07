Kara (vorne) beschützt Alice vor ihrem gewalttätigen Vater. (Sony Interactive Entertainment)

Bremen. Mit dem Genre des interaktiven Films kennt sich kaum ein Entwicklerstudio so gut aus wie Quantic Dream. Fünf Jahre nach „Beyond: Two Souls“ liefern die Franzosen mit „Detroit: Become Human“ (deutsch: Detroit: Werde Mensch) ihr insgesamt fünftes Werk ab.

Ort des Geschehens ist dieses Mal Detroit: Im Jahr 2038 floriert die einst erfolgreiche, später verarmte Autostadt dank der Produktion von Androiden wieder. Die sind kaum noch von Menschen zu unterscheiden – nur eine kleine Leuchtanzeige an der Schläfe macht sie kenntlich. Sie werden in allen Bereichen eingesetzt und ersetzen den Menschen zunehmend als billige Arbeitskräfte; ohne eigene Bedürfnisse. Daraus resultiert eine zunehmende Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Die Arbeitslosigkeit steigt, Androiden werden beschimpft, müssen in Bussen separate Abteile nutzen, haben weniger Rechte. Vieles an den Zuständen erinnert an die Zeit der Rassentrennung in den USA.

Die Lage spitzt sich zu, als erste Androiden Gefühle entwickeln, nach Freiheit streben und Rechte verlangen. Drei Androiden, zwei davon sogenannte Abweichler, steuert der Spieler in mehreren Episoden: Haushälterin Kara (Valorie Curry) ist mit einem gewalttätigen Vater konfrontiert. Markus (Jesse Williams) pflegt einen Greis mit zerrüttetem Verhältnis zu seinem Sohn. Und Polizist Connor (Bryan Dechart) versucht an der Seite des Alkoholikers und Androiden-Feindes Hank herauszufinden, was hinter dem Phänomen der Abweichler steckt und diese auszuschalten.

Von dieser Ausgangslage aus entsteht eine Geschichte, die verschiedene Verläufe und Enden bietet – basierend auf den Entscheidungen, die der Spieler in Dialogen und mit Handlungen trifft. Das kann sogar den Tod einzelner Protagonisten oder deren (möglicher) Begleiter und den Wegfall bestimmter Episoden bedeuten. Nach jedem Kapitel zeigt ein Baumdiagramm den absolvierten Handlungsstrang an und wie viele Alternativen es gegeben hätte. Zwar verlaufen die Geschichten nicht durchweg stimmig und offenbaren vereinzelt Logiklücken. Doch machen sich getroffene Entscheidungen immer wieder spürbar in der weiteren Handlung bemerkbar. Oft stellt einen das Spiel auch vor Dilemmata oder die Frage, was Leben und Gefühle eigentlich bedeuten. Dabei wird der Controller so vielfältig eingesetzt wie in nur wenigen anderen Titeln. Das Wechselspiel zwischen Spiel- und Videosequenzen gelingt nahtlos, oft verlaufen sie ineinander. Neue Maßstäbe setzt auch die detaillierte cineastische Aufbereitung. Nur die Qualität der Gesichter variiert. Sind sie zu weich gezeichnet, kommen die Emotionen schwächer herüber. Durch die Entscheidungsvielfalt entsteht dennoch eine bemerkenswerte emotionale Bindung zu den Charakteren, verstärkt durch kraftvolle Musik. Umso schwieriger wird es, wenn es zu Konfrontationen zwischen ihnen kommt. Quantic Dream wird seinen Ansprüchen einmal mehr gerecht.

Story: 6/7

Grafik: 6/7

Ton: 6/7

Steuerung: 7/7