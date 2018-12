Aristokrat Louis de Richet will seine verschwundene Mutter wiederfinden – repräsentiert aber gleichzeitig auf einer ominösen Konferenz eine geheime Gesellschaft. (Focus Home Interactive)

Bremen. Wenn George Washington, erster Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Napoleon Bonaparte als Soldat der Revolution in Frankreich und andere historische Persönlichkeiten im Jahr 1793 auf einer einsamen Insel zusammenkommen, muss das schon ein besonderer Anlass sein. Im narrativen Abenteuer „The Council“ des französischen Entwicklerstudios Big Bad Wolf wird schnell klar, dass hier über die Zukunft der Weltpolitik des 19. Jahrhunderts entschieden wird.

Für den Protagonisten Louis de Richet spielen diese geopolitischen Pläne allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Der Aristokrat ist der Einladung des ominösen Gastgebers, Lord Mortimer, nur gefolgt, um seine Mutter Sarah wiederzufinden. Sie ist führendes Mitglied der „Golden Order“, einer geheimen Gesellschaft, die okkulte Artefakte sammelt, und wenige Wochen vor dem Treffen vom Anwesen verschwunden. Also reist Louis auch in Vertretung seiner Mutter an.

Das komplette Spielgeschehen verlagert sich auf eben jene Insel und wird von den Dialogen getragen. Wie für narrative Titel üblich, stehen in den Gesprächen verschiedene Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Die Entscheidungen wirken sich dann auf den weiteren Spielverlauf aus. „The Council“ verbindet dieses Prinzip zusätzlich mit für Rollenspiele typischen Elementen. Wo ein Erfahrungssystem und freischaltbare Fähigkeiten sonst in Kämpfen nützlich sein sollen, dienen sie hier der rhetorischen Schlagfertigkeit. Ablenkung, Überzeugung oder Politikwissen gilt es zu verbessern, um die Gespräche zu eigenen Gunsten zu lenken und die erwünschten Resultate zu erzielen.

In diesem entscheidenden Element findet „The Council“ die richtige Balance. Denn manche Antwortoptionen stehen etwa nur zur Verfügung, wenn entsprechende Fähigkeiten freigeschaltet wurden. Gleichzeitig erreichen die Gespräche eine erstaunliche Tiefe; auch vermeintliche Randnotizen oder Nebenstränge können in bestimmten Momenten von entscheidender Bedeutung sein. Auch deshalb motiviert das Spiel dazu, sich mit den Details zu beschäftigen. Dazwischen werden kleinere Rätsel eingestreut.

Vom Fotorealismus ist die Spielgrafik zwar noch weit entfernt. Das Leveldesign stellt dennoch zufrieden: Das verwinkelte Anwesen, die vielen Gemälde, Geheimgänge tragen zu einer stimmigen Atmosphäre zwischen Muttersuche und Weltverschwörung bei. Eine deutsche Synchronisierung wird derweil nicht bereitgestellt, die Untertitel sind jedoch überwiegend zufriedenstellend. Gleiches gilt für die Tonkulisse, die meist nur im Hintergrund vernehmbar ist, sodass auch der akustische Schwerpunkt auf den Dialogen und den Geheimnissen der Protagonisten liegt.