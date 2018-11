Andere können gern Heidi Klum folgen, ich halte mich lieber an Elizabeth II. Die 92-Jährige ist mir seit Langem ein Vorbild: Ihre Ehe hält seit 70 Jahren. Sie trägt stets elegante Hüte und hat einen netten Garten.

Allerdings ist es harte Arbeit, meinem Idol zu folgen. Schon allein wegen der 70 Ehejahre. Da muss man erst mal hinkommen. Auch habe ich leider überhaupt kein Hutgesicht. Dazu kommen dieser Tage stark verquollene Augen. Letzteres rührt von der Hitze her. Und da kommen wir zum Garten, der mir in diesem Rekordsommer große Sorge bereitet. Um es kurz zu formulieren: Wo kein Wasser, da kein grüner Bereich.

Ich frage mich natürlich schon, wie Elizabeth das macht. Ganz Großbritannien ist verdorrt, aber ihr Garten grünt und blüht.

Erst dachte ich, es liegt an den Pflanzen. Bei 45 Grad machen ja die meisten schlapp, außer Tidestromia oblongifolia. Die Wüstenpflanze kann ihre Blatttemperatur um zehn Grad absenken. Auch Sukkulente können was ab, bis zu 65 Grad, um genau zu sein. Aber die Queen hat ja auch noch andere Pflanzen. Und gießen durfte man in den vergangenen Wochen in England nicht. Jeder Brite, der sich beim Abkühlen mit dem Gartenschlauch erwischen ließ, sollte umgerechnet 1200 Euro Strafe zahlen. Auch hierzulande wurde der Hobbygärtner zu Sparsamkeit ermahnt. Bei uns im niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck paddelten Behördenvertreter sogar über die Hamme. Sie hielten Ausschau nach Gartenfreunden, die das Flüsschen anzapften.

In Zeiten wie diesen muss man zeitig aufstehen und kann froh über jeden Busch sein, hinter dem man sich verstecken kann, sollte jemand vom Wasserverband, ein Nachbar oder der eigene Ehemann auftauchen. Leider ist unser Wasserschlauch gelb, so wurde ich beim ersten Mal entdeckt: „Du sollst doch nicht wässern“, fuhr mich mein Mann Michael an.

Männer sind da vielleicht anders, härter im Nehmen. Michael schien es nicht so viel auszumachen, dass die Rhododendren vor die Hunde gingen. Er jammerte auch nicht, als der Phlox zu Staub zerfiel. Er steckt das alles irgendwie besser weg als ich.

Es war nach dem Tag unumgänglich, den Wecker noch ein wenig früher brummen zu lassen, um sich in den Garten zu schleichen.

Vergangene Woche dann musste ich bereits um halb vier aufstehen. Mittags war ich so müde, dass mir schon beim Essen die Augen zufielen. Ich musste mich deshalb schnell auf die Couch legen. Und da sah ich sie mit einem Mal vor mir – die Lösung meiner Probleme. Es ist eine Steinmauer.

Sie haben es im Fernsehen deutlich von einem Hubschrauber aus gezeigt: Ganz Großbritannien ist braun, aber hinter den Mauern von Schloss Windsor grünt und blüht es. Wahrscheinlich herrscht hinter Steinwänden ein für Pflanzen besonders günstiges Mikroklima.

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek Bremen empfiehlt

Eine Pflanze, die Wärme an ihre Umgebung abgibt?! Hat mir gerade noch gefehlt. Die besten Bücher derzeit zu Themen wie Klimawandel, Wasserknappheit und Abschottung sind leider keine launige Sommerlektüre, sondern eher schwere Kost. Wer dystopischen Familienromanen allerdings etwas abgewinnen kann, sollte unbedingt einen Blick in Maja Lundes „Geschichte des Wassers“ werfen. Oder zum (für mich stärkeren) Vorgänger „Die Geschichte der Bienen“ greifen. Oder gleich zu meinem persönlichen Roman-Highlight 2017, „American War“ von Omar El Akkad: Ende des 21. Jahrhunderts herrscht Bürgerkrieg in den USA. Klimawandel, Flucht, Terror – durch die Nähe zu den Protagonisten kommen die großen Probleme der Gegenwart beim Lesen erschütternd nah. Nicht leicht, aber sehr lesenswert, auch bei Hitze.