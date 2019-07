Fällt für jede Buddha-Figur in unseren Gärten ein Buddhist vom Glauben ab? (Roland Scheitz)

Wie der Gartenzwerg-Spezialist Obi auf seiner Internetseite schreibt, befinden sich die ältesten bekannten Gartenzwerge im Zwergelgarten des Salzburger Schlosses Mirabell und datieren aus dem späten 17. Jahrhundert. Das ist schön. Aber wo sind all die anderen? Wer sich umsieht, findet die Figuren heute kaum noch in den Gärten. Sie sind alle verschwunden. Und mit ihnen alle Schaufeln, Laternen und Zipfelmützen. Selbst die Zwerge mit Stinkefinger sind nicht mehr da.

Die Kollegen von der „Hattinger Zeitung“ befragten zwischenzeitlich sogar ihre Leser, wo die Gartenzwerge geblieben sind: „Wir suchen sie!“ Das war aber schon 2011.

Mehr zum Thema Im Grünen Bereich Warum Orang-Utans die besseren Gärtner wären Das Unkraut ließe sich aus dem Stand viel einfacher herausrupfen - und das wäre auch wesentlich ... mehr »

Vielleicht hat Buddha die Gartenzwerge verdrängt. Das ist eigentlich kein Wunder. Jeder kann zu Buddha finden – im Baumarkt. Einfach an der Kasse vorbei und in die Gartenfachabteilung: Der Achtfache Pfad beginnt gleich hinterm Flüssigdünger. Buddhismus – bald nur noch ein Glauben für den Gartengebrauch?

Hat sich schon mal jemand überlegt, welche Nebenwirkungen es haben könnte, wenn sich jeder zweite Vorgartenbesitzer zwischen Haselünne und Horn-Lehe einen Polyresin-Buddha auf den Rasen hinterm Carport stellt?

Mehr Figuren, weniger Buddhisten

Gerade berichtet „Geo“, dass die Zahl der Buddhisten weltweit abnimmt. Offenbar fallen echte Buddhisten vom Glauben ab, wenn Buddha nur noch Deko-Zwecken dient.

Hier muss es einen Zusammenhang geben. Es gibt andere Beispiele. Denken wir an Garten-Windräder. Vermeldete nicht erst die „Wirtschaftswoche“, der Ausbau der großen Windkraftanlagen sei ins Stocken geraten? Und nun überlegen Sie mal, wie viele dieser kleinen bunten Windspiele Sie schon an Sandkästen in Kleingartengebieten gesehen haben! Genau.

Zurück zu Buddha: Er fand auch den Weg in mein Haus – als Geschenk. Es ist ein dickbäuchiger Vertreter aus reinem Beton. Er lächelt süßlich, obwohl er eines wichtigen Körperteils beraubt wurde: Er hat ein Teelicht im Schoß. Die Hersteller haben aus einem Erleuchteten eine Leuchte gemacht.

Mehr zum Thema Im Grünen Bereich Gartencenterbesuche zum Abgewöhnen Spart frau Geld, wenn sie den Ehemann mit ins Gartencenter nimmt? Unser Kolumnistin Patricia Brandt ... mehr »

Ich wage es nicht, ihn in den Vorgarten zu tragen. Ich denke an die wenigen Buddhisten in diesem Land. Wenn nun auch noch, ich ... nein, lieber nicht, ich will es mir gar nicht vorstellen. Ich möchte nicht die Schuld auf mich laden, dass eine Weltreligion ausgelöscht wird. Ursache und Wirkung – Sie verstehen. Diese Mischung ergibt am Ende ein ganz schlechtes Karma.

Übrigens, mal eine kleine Überlegung: Wenn es in den Gärten keine Gartenzwerge mehr gibt, müssten jetzt wieder mehr auf freier Wildbahn anzutreffen sein. Oder wie? Falsche Schlussfolgerung? Halten Sie doch in den kommenden Tagen, wenn Sie bei diesem herrlichen Sonnenwetter unterwegs sind, bitte Ausschau, machen Sie ein Foto, schicken es mir: Wir suchen sie auch! Versprochen! Wir halten Sie auf dem Laufenden, was die Sichtungen anbelangt.

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek empfiehlt

Zugegeben, beim Karma geht es mir als spirituellem Skeptiker ja wie bei vielen anderen Dingen aus der Wundertüte der Weltreligionen: Könnt‘ was dran sein, glaub‘ ich aber nicht. Andere sehen das anders, zumal sie dem ganzen Hokuspokus auch etwas Nützliches abgewinnen können. So Stephanie Schönberger.

In „Das Karma, meine Familie und ich“ schildert sie, wie sie mit Hilfe von Yoga und seiner Philosophie zu einem entspannteren Alltag und einem liebevolleren Umgang mit sich selbst und ihrer Familie gekommen ist. Klingt gut? Dann besorgen Sie sich „Mein Neustart mit Yoga“ von N. J. Hobbs. Der Untertitel verspricht nicht wenig: „Mit dem 21-Tage-Programm Ängste besiegen, Stress abbauen und neue Stärken entdecken.