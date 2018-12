Ich habe schon immer eine geheime Sympathie für die Strick-Guerilla gehegt. Wer nachts klammheimlich loszieht, um Laternenmasten zu umgarnen und unsere Welt ein bisschen bunter zu machen, kann kein ganz schlechter Mensch sein.

„Sag mal, kann es sein, dass Gärten out sind?“, frage ich meine Freundin Susanne am Telefon. „Ich meine richtige Gärten mit was Buntem drin. Und ich meine keine Deutschland-Fahne.“ Ich hatte gerade eine Radtour vorbei an der Kiesgarten-Einöde der Vorstadt hinter mir. „Du denkst, du lebst in einer Steinwüste“, beschwere ich mich bei ihr. „Die Bienen, das Stadtklima – da muss man doch was tun.“ Meine Freundin ist aber offenbar nicht in der Stimmung, derlei Probleme zu erörtern und wir legen zeitig auf.

Am Sonntag steche ich Arme voll Glockenblumen in meinem Garten ab, so dass ich wegen der schweren Tüten am Fahrradlenker ein wenig ins Trudeln gerate. Aber es ist nicht weit bis zu Susannes neuem Haus. Sie hat es vor einigen Monaten von der alten Dame gekauft, die zu Lebzeiten immer in ihrer Kittelschürze in ihrem Bauerngarten werkelte. Ich trete energisch in die Pedale, wann immer ich an den ganzen neumodischen Schottergärten vorbeikomme. Moment mal. Abrupt steige ich in die Eisen: Ich bin glatt an Susannes Haus vorbeigeradelt.

Das ist auch kein Wunder. Da, wo vorher ein verblichener Lattenzaun war, vor dem Königskerzen in die Höhe ragten, steht jetzt ein Metallzaun. Da, wo sich bislang ein Mulchweg entlang schlängelte, liegen großformatige Betonplatten. Und wo ich ein Meer aus Indianernesseln, Phlox und Astern erwartet hatte, befindet sich nichts als Geröll. Das heißt, das stimmt nicht: Neben der Haustür stehen zwei einsame Buchskegel. Einen der beiden gießt meine Freundin gerade.

Ich ziehe den Kopf ein, während ich unauffällig wende. Hoffentlich hat Susi mich nicht gesehen. Ich sause nach Hause und bereite meine erste Guerilla-Radtour vor.

Wer nachts klammheimlich loszieht, um Samenbomben zu werfen, um unsere Welt ein bisschen bunter zu machen, kann kein ganz schlechter Mensch sein.

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

Wer auf seinen Radtouren in der näheren Umgebung weit und breit auch nur Schotter sieht, braucht vielleicht einen Bildband mit Fotos von romantischen Gärten aus ganz Europa: zum Beispiel „Zauberhafte Landhaus-Gärten“ von Andrea Christmann (München: DVA 2016), der auch Tipps und Infos zur Umsetzung im eigenen Garten enthält. Wahrscheinlich muss man aber nur wissen, wo man suchen soll, denn in „Im Bauerngarten: gestalten, anbauen, ernten und genießen“ von Maren Partzsch (München: Dort-Hagenhausen 2016) ist gar die Rede von der „Renaissance des ländlichen Gartens“. Ansonsten hilft tatsächlich nur noch: „Mit Samenbomben die Welt verändern: Für Guerilla-Gärtner und alle, die es werden wollen“ (Josie Jeffery, Stuttgart: Ulmer 2012).