Gibt es intelligentes Leben auf dem Kuchenteller? Wissenschaftler sagen Ja. Während ich die Biester auf dem Stück Blaubeerkuchen vor mir nicht auseinanderhalten kann, wissen die Wespen offenbar genau, wer sie da ängstlich anglotzt. Sie können verschiedene Gesichter erkennen. Das zeigt doch schon, wie ahnungslos wir im Grunde sind, während uns die Insekten belauern und nur darauf warten, dass wir einen Fehler machen und zum Beispiel auf der Terrasse ausatmen. Dann stechen sie uns, und das tut ganz schön weh.

Eis essen, grillen, sitzen – nie war Leben draußen gefährlicher als in diesen Wochen. Die Wespen sind in der Überzahl. In einschlägigen Medien ist von einer schwarz-gelben Invasion die Rede. Viele bangen um ihre Bratwurst, manche um ihr Leben.

Aber bitte töten Sie die Wespen nicht. Das ist nur amtlich zertifizierten Schädlingsbekämpfern erlaubt. Wir können nicht viel tun. Die Wespen höchstens in kalorienhaltigen Brausen ertränken, aber auch nur eine pro Mahlzeit. Und am besten lassen Sie es so aussehen, als wäre das Tier von selbst ins Glas gekrabbelt. Darauf treten geht in Ausnahmefällen auch, aber nur barfuß. Am besten so tun, als hätte man die Wespe im Rasen nicht bemerkt.

Es gibt einige wichtige Regeln, die uns das Zusammenleben mit den Tieren erleichtern. Die wichtigste Regel lautet: Wenn uns eine Wespe umfliegt, lächeln. Meine Freundin Katharina, mit der ich besagten Blaubeerkuchen im Garten aß, ein selbst gebackener übrigens, konnte das nicht. Sie kniff die Lippen zusammen, als die Wespe im Zickzackkurs auf ihre kreidebleiche Nase zusteuerte. Das war schlecht. Angstschweiß macht Wespen aggressiv. Zum Beweis wurde Katharina gestochen. Ich hatte Glück, oder die Wespe fand mein Lächeln einfach sympathischer.

Zweitens: Wespen nicht mit der Hand wegwedeln, ihnen auch nicht zuwinken. Besser ist es, sich bis Ende September draußen gar nicht zu bewegen. Sonst fühlt sich das Insekt bedroht und sticht.

Drittens: Nie Wespen wegpusten, auch nicht, wenn Sie zuvor ausgiebig mit Mundwasser gegurgelt haben. Besser das Ausatmen außerhalb von Innenräumen einstellen. Sonst siehe Punkt 2.

Viertens: Besondere Verhaltensregeln gelten, sollten Sie eine Wespe im Auto antreffen. Nie ruckartig abbremsen, um das Insekt zu vertreiben, immer erst das Warnblinklicht einschalten.

Fünftens: Wespen können von bestimmten Düften angezogen werden, deshalb ist Deodorieren zu unterlassen. Es nützt übrigens auch nichts, sich stattdessen mit Holzmöbelpolitur einzureiben. Es sei denn, Sie wollen Wespen anlocken.

Sechstens: Wer nicht auf die Grillwurst im Freien verzichten kann, trägt ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Der will nur spielen“ und deckt für die Wespen den Terrassentisch und für sich selbst im Haus. Fenster, Türen und Klodeckel geschlossen halten, nicht bewegen, nicht atmen, nicht denken, sonst: Siehe unter Punkt 2.

Wenn Sie all diese Tipps beherzigen, könnte es gut sein, dass Sie trotzdem

gestochen werden. Dann reiben Sie den Stich mit einer Zwiebel ein. Und das

Lächeln nicht vergessen.

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

Ich habe neulich gehört, man solle Wespen mit Wasser bespritzen. Sie würden dann denken, dass es regnet und schleunigst nach Hause ­fliegen. Wenn das stimmt, dürfte sich die Frage nach intelligentem Leben auf dem Kuchenteller erübrigen. Doch auch wenn man es bei der schieren Menge an Wespen diesen Sommer kaum glauben mag: Bereits 75 Prozent der Insekten sind weg! Schmetterlingsforscher An­dreas Segerer und Gartenfreundin Eva Rosenkranz beschreiben in „Das große Insektensterben“ (München: oekom 2018) die Ursachen und die Folgen – und liefern Ideen, was man dagegen tun kann. Eine Wildblumenwiese anlegen zum Beispiel. Die sieht im Garten auch besser aus als ein Katzentisch für Wespen.