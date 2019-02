Wenn das Spielgerüst nicht mehr in Ordnung ist, dann muss es weg. Mit dem Abbau sind aber immer auch Erinnerungen verbunden. (sabine Rosenbaum)

Niiije. Niije. Michaels Akkuschrauber will sich eben in die verrostete Schraube fressen, die den Spielturm mit Ach und Krach zusammenhält. Doch die Kinder gebieten ihm Einhalt. Das muss man verstehen: Jahrelang dominierte das kombinierte Kletter-Schaukel-Gerüst mit royalblauer Rutsche und Sandkasten unseren Garten und sogar unsere Familienbilder!

Wenn die Kinder klein sind, macht man sich ja keine Gedanken darüber, dass eine solche Anschaffung den Garten über Jahre verschandelt. Es gibt bis heute kein Gartenfoto im Album, das nicht an irgendeiner Stelle royalblau ist. Wann immer es etwas zu feiern gab und die Familie zusammenkam, rief sofort jemand: „Wir machen ein Foto im Garten. Die Kinder sollen mal da hochklettern.“ Erst dann riefen wir auf Drei: „Ameisenscheiße!“

Die Zeiten sind vorbei: Die royalblaue Rutsche kommt weg. Und mit ihr die tomatenroten Schaukelbretter und das maisgelbe Fernglas, das am Ausguck über dem Sandkasten befestigt war. Ein historisches Ereignis. Von der Größenordnung her vergleichbar mit dem Mauerfall 1989.

Monatelang hatten die Kinder das Klettergerüst komplett ignoriert. Jetzt ist es auf einmal nicht leicht, sie davon fernzuhalten. Sobald Michael festgestellt hatte, dass das Holz morsch geworden war, überkommt sie ein unerklärlicher Drang, die mit Flatterband abgesteckte „Todeszone“ zu betreten, die Leiter hochzuklettern, den Ausguck auszukundschaften. Sie verspüren plötzlich Lust darauf, ganz toll hoch und sehr wild zu schaukeln. Dass einem angst und bange wird – und das Gerüst bedrohlich knackt.

Es kann noch stehen bleiben

Sie sagen: „Seht mal! Das Spielgerüst hält. Es ist völlig in Ordnung. Es kann noch stehen bleiben. Ewigkeiten.“ Aber wir sind taub auf diesem Ohr. Das muss man verstehen: Zwölf Jahre hat uns der Spielturm die Sonne verdunkelt. Selbstverständlich bleiben wir hart wie Hartplastik.

Am Tag des Abbaus stellen wir uns zum Abschiedsfoto auf. Wir sagen „Ameisen...“. Zu den weiteren Silben kommen wir nicht, denn wir hören hinter uns das Splittern von Holz. Dann gehen zwei von drei Längsbalken dumpf zu Boden. Ich hätte vielleicht nicht vor Freude über den Abbau in die Luft springen dürfen. Die Kinder haben lange geweint. Solange bis Michael ihnen ein Trampolin versprochen hat. Ein royalblaues.

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

Familienfotos mit Trampolin im Hintergrund haben sicherlich auch ihren Reiz. Jeder, der’s wirklich mal ernsthaft (hihi) ausprobiert hat, weiß jedenfalls: Trampolinspringen ist mehr als nur Hü-Hüpf. Trampolinspringen ist richtiger Sport. Glauben Sie nicht?

Dann werfen Sie doch zum Beispiel mal einen Blick in „Das 5-Minuten-Trampolin-Training“ von Manuel Eckardt (humboldt 2017). Der Autor (der einem hüpfend und höchst zufrieden vom Cover entgegen lächelt) verspricht „in 4 Wochen mehr Energie für Körper und Seele“. Und wie die Erinnerungsfotos mit (oder trotz) Sportgerät gelingen, erfahren Sie bei Maike und Florian Frisch et al.: „Die Fotoschule in Bildern: Babys, Kinder, Familie“ (Rheinwerk 2016).