Eine To-do-Liste ist nur dann hilfreich, wenn man sie strikt abarbeitet. (Sabine Rosenbaum)

Bauch–Beine-Po war gestern. Heute steht Selbstmanagement auf dem Programm. „Du verzettelst Dich“, meint mein Mann Michael. Er steht an der Tür und wartet darauf, dass wir abfahren können. Am liebsten hat er es, wenn am Abreisetag alle vier Koffer gepackt bereitstehen.

Von diesem Idealzustand weicht die Realität jedoch regelmäßig ab, weil zum Beispiel mein Bikini noch fehlt und mein Blick bei der Suche nach dem Zweiteiler zufällig an der Schornsteinfegerabrechnung hängen bleibt, die mich an die Steuererklärung 2018 erinnert. „Kann der Koffer jetzt endlich zu?“, fragt Michael mit hoffnungsvollem Blick, als ich mit einem Aktenordner um die Ecke biege.

Ich gebe es zu, ich neige dazu, vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen und vielleicht hätte ich nicht erst noch die Steuererklärung machen und die schlappe Birkenfeige umtopfen müssen. Aber ich versuche immer, alles möglichst perfekt hinzubekommen. Genau das ist mein Problem. Das sagen Leute, die sich mit dem Verzetteln auskennen. Sie helfen Menschen wie mir, indem sie ihnen raten, To-do-Listen zu schreiben. Durch die Listen sollen wir das Gefühl bekommen, die Aufgabe wäre erledigt. So wird der Kopf frei von allen Ablenkungen.

To-do-Liste für das weitere Leben

Im Italien-Urlaub lege ich eine einfache To-do-Liste für mein weiteres Leben an. Ich habe sie im Internet gefunden und auf den ersten Blick scheint sie perfekt: Aufwachen, Kaffee, der Rest.

Aber dann beschleicht mich der Eindruck, diese Liste könnte zu viel Raum für Ablenkungen lassen. Deshalb lege ich eine erweiterte To-do-Liste an, mit der ich die nächsten 50 Jahre etwas straffer organisiere – bis hin zum Tischschmuck bei der Gnadenhochzeit (Sonnenblumen).

Nach erfolgter Rückkehr hake ich die Liste Punkt für Punkt ab, bestelle sogleich Steine für die Rasenkanten, kaufe Arme voller Blumen für ein Bienenbeet und steche einen Teil der Rasenfläche für ein Gemüsebeet ab. Ich vernachlässige alles Unwesentliche. Das führt zwar letztlich dazu, dass wir am Ostersonntag keine Schokoeier finden, aber dafür wenigstens das verlorene Taschenmesser meines Sohnes, eine Schrotpatrone (wo kommt die eigentlich her?) am Mülleimer und hinter einem Holzscheit einen von Michaels alten Jonglierbällen.

Ich fürchte, To-do-Listen (einfache und erweiterte) helfen bei meinem Verzettelungsproblem auch nicht weiter.

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

Sogenannte „Lifehacks“, also kleine Tricks und Kniffe, die einem das Leben erleichtern sollen, sind derzeit nicht nur im Netz ein großes Ding, es gibt sie auch als Buch. In der „Trick 17“-Reihe des Topp-Verlags gibt es zum Beispiel einen Band „Urlaub & Reise“ – Trick 24 aus diesem Büchlein wäre, die erste To-do-Liste schon vor der Abfahrt anzulegen, um Fragen wie „Habe ich den Herd ausgeschaltet?“ abhaken und entspannt in den Urlaub starten zu können.

Ein anderer Trend, der auch tatsächlich etwas mit Selbstmanagement zu tun hat, ist übrigens das „Bullet Journal“ – vereinfacht gesagt, so etwas wie „Taschenkalender selbst gestalten“. Anleitungen, Vorlagen und Inspiration dazu gibt es natürlich auch in der Stadtbibliothek, ganz neu zum Beispiel „Your life, your journal“ aus dem Frechverlag.