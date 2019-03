Ein ausgebüxtes Huhn wieder einzufangen ist ein wahres Geduldspiel. Am besten versucht man es bei Nacht wieder einzufangen - da schläft es nämlich. (Sabine Rosenbaum)

Es ist ein bisschen wie in meinem Lieblingsfilm: Rocky rennt in grauer Jogginghose durch Philadelphia, Ziegelsteine in den Händen, an brennenden Mülleimern vorbei. Irgendwann lässt Mickey ihn noch ein Huhn fangen, um seine Wendigkeit zu trainieren.

„Tut mir leid“, ruft Anja, als ich in Jeans an ihren Buchskugeln vorbeirenne, zwar ohne Ziegelsteine, aber wie Rocky auf Hühnerjagd. „Du weißt ja, ich kann die Viecher nicht anfassen.“

Das Huhn gehört wahrscheinlich in den Nachbargarten. Ich soll es einfangen. Wenigstens lässt mich Anja nicht noch einarmige Liegestütze machen und auf Rinderhälften eindreschen. Bei den Liegestützen würde ich auch nicht mitmachen.

Anja ist der einzige Mensch in der Nachbarschaft, der Angst vor Hühnern hat. Bei allen anderen ist Hühneritis ausgebrochen. Jedenfalls dem Gackern nach zu urteilen. „Die haben alle mitbekommen, wie die Schauspielerin Jennifer Garner an ihrem Haushuhn hing“, glaubt Anja. Regina George, so hieß die braune Henne, soll der Amerikanerin stets treue Begleiterin und Zuhörerin gewesen sein. Zusammen saßen sie auf der Couch, Regina aß gedörrte Käfer.

„Kann der Nachbarn sein Huhn nicht selbst fangen?“, frage ich mit heraushängender Zunge. „Der geht nicht ans Telefon“, sagt Anja aus sicherer Entfernung. Sie steht an der geöffneten Terrassentür.

Neue Taktik: Vertrauen schaffen

Ich probiere eine neue Taktik: „Regina II.“, flüstere ich, um Vertrauen zu schaffen. Das Huhn legt den Kopf schief – und flattert davon.

„Bei Wikihow heißt es, in der Nacht hätte man bessere Chancen, ein Huhn zu fangen“, sagt Anja. „Nachts schlafen sie.“

Wir nutzen die Zeit bis Sonnenuntergang, um beim Nachbarn Sturm zu klingen. „Der Stefan ist in Lappland, was‘n los?“, kommentiert ein älterer Herr unsere Bemühungen. Er meint auch, wenn wieder ein Huhn ausgebüxt sei, dann Pech. Er könne jedenfalls nicht helfen. „Rücken“, sagt er und zeigt mit dem Daumen nach hinten.

Als wir wieder drüben sind, hat Regina die Terrasse verlassen und ihr neues Hühnerhaus bezogen: Gackernd sitzt sie auf Anjas Sofa.

Regina II. scheint eine gute Zuhörerin zu sein: Als Anja mich fragt, ob ich zum Abendessen bleibe, legt Regina sofort ein Ei aufs Sofakissen.

Ich war schon immer für Gesprächstherapie. Bei Anja und Regina könnte es klappen. Anja sagt, sie würde sich jetzt auch trauen, das Huhn mal zu streicheln. Aber ich denke nicht, dass sie es je zu fassen kriegt. Bei Rocky war das was anderes – aber das war ja auch ein Film-Huhn.

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

Hühneritis ist wahrscheinlich der passende Ausdruck für den Trend zum eigenen Huhn, den inzwischen auch eine Reihe von Verlagen aufgenommen hat. „Chicks in the City“ von Marlies Busch (Ulmer 2018) beispielsweise stellt nicht nur einige spannende Projekte rund ums Stadthuhn vor (von der Kita mit Huhn über den Hühner-Gnadenhof bis zum Hühnerverleih), sondern liefert auch Ideen, wie Interessierte ihre Nachbarn für ihr Projekt begeistern können.

Ebenso empfehlenswert: „Happy Huhn“ von Robert Höck (Cadmos 2018). Hier findet man neben Tipps zur artgerechten Haltung auch Antworten auf die Frage „Welche Hühnerrasse passt zu mir?“ und Kompromissvorschläge zur Frage „Was ist wichtiger – ein Hahn oder mein Nachbar?“