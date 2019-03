Nach sechs Beziehungsjahren sprechen die meisten Paare angeblich pro Tag nur noch zehn Minuten miteinander. Der Grund: Man hat keine Zeit für tiefgehende Gespräche. (Sabine Rosenbaum)

Wirklich wichtige Dinge brauchen Ruhe und Zeit. Die kann man nicht mal eben zwischen Tür und Angel diskutieren. Man muss ein Gespür haben für den richtigen Zeitpunkt.

Nach sechs Beziehungsjahren sprechen die meisten Paare angeblich pro Tag nur noch zehn Minuten miteinander. Mich wundert das nicht. Nie hat man Zeit für Tiefergehendes. Ständig muss man tausend Dinge klären, wer die Kinder zur Schule bringt zum Beispiel, wer die Stiefmütterchen aus dem Gartencenter abholt oder ob man wieder alles allein machen soll.

Deshalb war ich sehr froh, als mein Mann Michael und ich neulich wirklich mal in Ruhe miteinander reden konnten. Wir hatten ja das morsche Klettergerüst mit Rutsche abgebaut und jetzt mehrere Quadratmeter Kreativraum im Garten. So etwas verlangt nach einer Lösung.

Die Sache lag mir sehr am Herzen: Ich hatte nämlich ein Schnäppchen eines örtlichen Baustoffhändlers auf Ebay entdeckt. „Guck mal, Terrassenplatten. Die Farbe gefällt mir, die changiert so von dunkelrot nach dunkelgrau. Wie findest Du die?“ Ich hielt ihm mein Handy mit den Platten auf dem Display unter die Nase. „Gut“, sagte er.

Bei der Terassengestaltung können die Meinungen weit auseinander gehen

Das freute mich ungemein. Es ist selten, dass wir so schnell einer Meinung sind. Gerade bei der Terassengestaltung können die Meinungen ja weit auseinander gehen. Um ehrlich zu sein, hatte ich auch mit Protesten gerechnet, dass ich überhaupt eine Terrasse anlegen will. Schließlich haben wir schon eine.

„Aber ein zweiter Sitzplatz wäre doch super. Könnte man das Haus mal aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen.“

„Hmmhmm“, stimmte er mir zu. Ich dachte kurz an unsere Kinder, denen er ein Trampolin an dieser Stelle versprochen hatte.

„Ein Trampolin ist sehr gefährlich. Ich habe von Kindern gehört, die zu fünft auf so einem Ding rumgesprungen sind, und dann mit Platzwunde im Krankenhaus landeten.“ Michael seufzte, weshalb ich fortfuhr: „Und das Angebot hier, das ist super. 40 Euro für 3,68 Quadratmeter. Müsste man mal auslegen, wie weit man damit kommt. Also wie groß der Sitzplatz dann wäre“, überlegte ich. „Aber ich schreib dem Händler vorsichtshalber schon mal, dass wir interessiert sind.“ Ich stockte. „Vielleicht ist das Angebot auch schon weg! Möglich wäre es.“

„Nrrö“, erschrak Michael und ich las ihm vor, was ich dem Händler umgehend in einer Mail vom Handy aus schrieb.

Am nächsten Morgen machte ich einen Freudensprung. „Er hat schon geantwortet!“, frohlockte ich. „Gute Nachrichten! Die Platten sind noch da – wir können sie haben! “

„Welche Platten?“, fragt Michael.

„Na, die Terrassenplatten, die wir zusammen ausgesucht haben“, antworte ich irritiert.

Michael schaut mich aus zusammengekniffenen Augen an. „Wann haben wir Platten ausgesucht?“ Ich schaute aufs Smartphone, um die Uhrzeit des Mailverkehrs genau anzugeben.

„Gestern Nacht um 2.36 Uhr. Ich habe dir doch sogar noch das Bild gezeigt und gefragt, wie du sie findest.“

„Und?“, fragt er.

„Du wolltest sie unbedingt haben“, sage ich. Gesagt ist gesagt. Man muss eben Gespür haben für die richtige Gesprächssituation.

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek empfiehlt:

Wie man an diesem in vorbildlichster Weise geglückten Beispiel von Paarkommunikation sehen kann, kommt es nicht nur auf ein Gespür für die richtige Situation an, auch die richtige Wortwahl – zum Beispiel ein zwangloses „Hmm“ oder „Nrrö“ an der passenden Stelle – spielt eine wichtige Rolle. Aber keine Angst! Das kann man(n) lernen. Beispielsweise mit „Ich verstehe, was du meinst: Die Kraft der Sprache für ein glückliches Miteinander“ von Mechthild R. von Scheurl-Defersdorf (Herder 2018). Paaren, die schon gut kommunizieren, aber noch Anregungen inhaltlicher Art benötigen, sei „Der neue große Gartenplaner“, herausgegeben von Peter Wirth, empfohlen (Ulmer 2019). Damit „gelingt Ihre Gartengestaltung garantiert“, verspricht zumindest der Verlag.