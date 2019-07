Gartenzwerge: Es gibt sie noch! (Sabine Rosenbaum)

Der Gartenzwerg stirbt zuletzt. Bis vergangenen Sonntag war ich überzeugt, dass Buddha die Gnome aus ihrem natürlichen Habitat verdrängt. So schrieb ich es in meiner Gartenkolumne. Aber das kann nicht sein. Sonst wären nicht am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag mehr als 30 Fotos von Gartenzwergen in der Redaktion gelandet.

„Es gibt sie noch die lieben, lustigen Gartenzwerge. In meinem Garten fühlen sie sich sehr wohl und ich habe Freude daran“, schrieb mir als eine der ersten Evelyn Pollmann aus Bremen – „mit lieben Grüßen von den Gartenzwergen.“ Da fragt man sofort: Wieso lassen mich die Zwerge grüßen und vor allem: Wie? Heben sie locker die Hand zum Gruße? Sprechen sie gar? Dieser Text ist der Versuch, Antworten auf eine mir unbekannte Gartenwelt zu finden.

Einige Antworten hält die Nanologie bereit, die Wissenschaft von den Gartenzwergen. Die Vereinigung zum Schutz der Gartenzwerge mit Sitz in Basel unterscheidet zwischen echten und unechten Gartenzwergen. Echte Gartenzwerge haben rote Zipfelmützen, Arbeitsstiefel und ein freundliches Gesicht. Reden wir nun über den Zwerg von Leser Rolf Diehl. Er sieht aus wie Alf aus der Serie, hat aber eine Zipfelmütze. „Für uns ist das ein Witz, ausgerechnet Alf“, schreibt Rolf Diehl. Man kann ihm nachfühlen.

Wie kommt ein Außerirdischer vom Planeten Melmac auf den Diehlschen Balkon? Glauben Nanologen, dass Gartenzwerge nachts lebendig werden? Das wäre ja verrückt, heißt es auf der Internetseite der Schweizer. Allerdings gebe es beseelte und nicht beseelte Gartenzwerge. Beseelte sind von Hand bemalte. Man kann selber ein wenig auf ihnen herumpinseln, besser ist es, wenn man dies Prominenten überlässt: Der Zwerg, dem Altkanzler Helmut Schmidt eine Deutschlandflagge aufgemalt hat, ist für 3800 Euro verkauft worden.

Gartenzwerge haben einen Migrationshintergrund

Die Deutschlandflagge ist übrigens ein irreführendes Detail. Wie die „Taz“ und andere vor einiger Zeit aufgeregt berichteten, haben Gartenzwerge einen Migrationshintergrund. Der Kieler Soziologe Werner Prahl fand heraus, dass das Urbild der Zwerge aus der Osttürkei stammt. In den dortigen Bergwerken wurden zahlreiche Sklaven aus Nordafrika eingesetzt, vornehmlich Pygmäen. Um deren scheinbar übernatürliche Kräfte im Bergbau zu bannen, stellten die Menschen kleine Tonfiguren mit Mütze in die Landschaft.

Aber ich schweife ab. Wie kommt man überhaupt zu einem Zwerg? Die wenigsten Bremer entscheiden sich offenbar bewusst für ein Leben mit Gartenzwerg. Bei Ulla Kulenkampff hatte die Schwägerin ihre Finger im Spiel, sie stellte einen acht Zentimeter kleinen Zwerg zum Geburtstag einfach vor Ulla Kulenkampffs Tür. Was Kulenkampff nun dazu zwingt, stets darauf zu achten, ihn nicht versehentlich zu treten. „Das nimmt er übel.“ Was noch eine Frage aufwirft: Ist ein kleiner Zwerg ein echter Gartenzwerg? Die Nanologen meinen: Ja. Der Zwerg sei wissenschaftlich betrachtet sogar noch groß: Derzeit fänden nanologische Untersuchungen statt, ob es im Mikrobereich auch Gartenzwerge gibt (Stand 2018).

Es führen viele Wege zum Zwerg. „Wir sind keine klassischen und auch nicht moderne Gartenzwergsammler. Sie sind uns auf Flohmärkten zugegangen“, schreiben etwa Wilma Pohlmann und Dr. Bernhard K. Dold. Barbara Weste hat schon mal einen Zwerg vor dem Müllauto gerettet und Jutta Joseph hat ihn von den Großeltern geschenkt bekommen. Damals war sie acht oder neun Jahre alt, „mittlerweile bin ich 64!“ Es war übrigens Liebe auf den ersten Blick, „da er ein lesender Zwerg ist und ich damals wie heute eine Leseratte bin.“

Aber es gibt sie auch noch zu kaufen. Unser Leser Lutz Röber hat sie mit seiner Gattin Henny bis 2003 im Gartencenter Dohr Garten + Zoo in Lesum verkauft. Seinen ersten Zwerg brachte er bereits 1962 als Lehrling unter die Leute: „Seit dieser Zeit habe ich ein zwiespältiges Verhältnis zu Gartenzwergen in jedweder Form entwickelt. Das ist negativ und ebenfalls auch positiv gemeint.“ Nicht immer bleibt ein Gartenzwerg wo er ist. Die Enkel von Jörn Bersebach stellen die Zwerge ständig um und Leser Rainer Herrlein ist seit November sogar von allen guten Zwergen verlassen. „Wir geben zu, das Verhältnis war schon vorher ziemlich abgekühlt. Zu Weihnachten kam noch eine Postkarte, wie nett, sie wohnen jetzt in Gemarkung 5“, berichtet er. Trotz der Spannungen (was war da los?) sucht er auf der topografischen Karte nach den Gemarkungen 5.

„Wenn wir Glück haben, finden wir sie.“ Zumindest muss sich unser Leser nicht sorgen, dass die Gnome verhungern. Die Vereinigung zum Schutz des Gartenzwerges geht davon aus, dass sich „Gartenzwerge von der Güte der Natur ernähren“. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch für die neue Generation der Gartenzwerge gilt, die sich jetzt auf der Bundesgartenschau in Heilbronn vorgestellt hat: Gartenzwerg Karl kommt direkt aus dem 3D-Drucker. Braucht er da nicht thermoplastähnliche oder Metallwerkstoffe zum Überleben? Oder eine Ü-Eier-Figur für den Hunger zwischendurch? Warten wir auf Antworten der Nanologen. Bis dahin: Heiho!

