Die Stadt Erlangen versucht gerade, ihre Bürger zu nachhaltigen Einkäufen zu bewegen. Wir im Norden sind da schon eine Ecke weiter. Meine Mutter jedenfalls kauft nicht nur bewusst Äpfel von glücklichen Bäumen aus der Region und Socken, die andere Omis mit Zeit und Liebe aus der Wolle gesunder Schafe gestrickt haben. Sie kauft neuerdings auch Lebensbäume mit extra weichen Nadeln und niedlichen Namen.

„Auf dem Schild steht, dass es ein Kuschel-Lebensbaum ist und er Teddy heißt“, erzählt sie mir am Telefon.

Meine Mutter gibt mir immer wieder Rätsel auf. Ich hätte nie vermutet, dass sie mit einer Tanne kuscheln möchte.

Durchaus habe ich schon von Naturfreunden aus Wuppertal gehört, die sich zur Baummeditation anleiten lassen und ihren Tannen Namen geben, bevor sie sie umarmen. Könnte man auch im eigenen Garten einmal ausprobieren.

Vielleicht habe ich aber den Stress meiner Mutter unterschätzt. Möglicherweise braucht die moderne Seniorin von heute, die täglich einen Spagat zwischen Sport, Städtereisen und Enkelbetreuung vollführen muss, eine Kuschel-Tanne, um Ruhe in ihren Alltag zu bringen. Vielleicht muss sich meine Mutter einfach mal erden. Die Kursteilnehmer in Wuppertal stellen sich gerne vor, dass sie selbst Wurzeln haben, die tief in die Erde dringen. Allerdings hätte ich nicht geglaubt, dass meine Mutter in diese Richtung tendiert, da sie unterm Dach wohnt: „Ich an deiner Stelle würde ja immerzu denken, dass ich beim Nachbarn eine Etage tiefer durch die Decke stoße.“

Aber meine Mutter will überhaupt keine Wurzeln schlagen: „Die Tanne ist doch für dich. Du kannst sie in deinen Garten pflanzen.“

Doch das wäre gemein. Wenn Teddy ein Kuschel-Lebensbaum ist, braucht er mehr Zuwendung als andere Pflanzen. Er kann nicht allein im Garten bleiben. Mein Mann Michael hätte nichts dagegen, wenn Teddy abends zwischen uns sitzt, wenn wir auf dem Sofa Fernsehen gucken. Wir müssten uns nur umstellen und Filme für Tannen ab 0 Jahre gucken. „Breaking Bad“ ginge schon mal gar nicht.

Oder wir schicken Teddy mit den Kindern ins Bett. Die könnten ein bisschen Verantwortung übernehmen und ihn nachmittags auf dem Skateboard durch die Nachbarschaft ziehen. Der Kleine muss auch mal an die frische Luft. Keine Frage, dass wir ihn in ein paar Jahren zur Baumschule schicken.

Ich finde den Gedanken sehr schön, mit Teddy zusammen alt zu werden. Vermutlich wird er mich überleben, denn Lebensbäume werden bis zu 180 Jahre alt. Man kennt das von Hunden, die bei ihren Besitzern auf dem Grab liegen. Bei Teddy wäre das aber kein Problem: Thujen sind frosthart und werden gern auf Friedhöfen eingesetzt. Das nenne ich nachhaltig.

Zur Sache

Martin Renz von der

Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

Wenn er erst mal etwas größer ist, kann man mit Teddy wahrscheinlich nicht nur prima kuscheln und fernsehen, sondern sich danach auch erstklassig über das Gesehene austauschen. Wem Baumknuddeln nicht ausreicht, bekommt den passenden Sprachkursus bei Sandra Ingerman und Llyn Roberts: „Der Weisheit der Natur lauschen: Wie uns Bäume, Pflanzen und Tiere in unsere innerste Kraft führen“. Ist Ihnen Ihre Zeit dafür zu schade? Kann ich verstehen, ich gehöre auch nicht zu denen, die beim Einkaufen erst lange suchen, um die Socken mit der glücklichsten Wolle zu finden. Aber das muss man ja auch nicht. Zum Glück gibt es dafür die Jahrbücher von Stiftung Warentest und Ökotest – auch in der Stadtbibliothek.