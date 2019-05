Er habe eine Lebendfalle für den Marder gekauft, erzählte mir Jochen. Alles andere entspräche nicht der political correctness, hätten ihm seine Töchter erklärt. „Aber dann“, sagte Jochen und klang gewaltbereit dabei, „wenn ich ihn habe, dann tackere ich ihn nachts heimlich auf der Straße fest und fahre mit dem Auto drüber.“ Das ist genau genommen auch nicht ganz korrekt, dachte ich sofort. Unter Umweltschutzaspekten gesehen. Er müsste wenigstens das Rad nehmen.

Aber Jochens Töchter haben natürlich Recht. Wir können nicht das Artensterben beweinen, und dann die Tiere im Garten noch eigenhändig um die Ecke bringen. Im Gegenteil: Der kleinste Sechsbeiner zählt heute doppelt.

Menschen wie ich, die friedlich ihre Lieblingsrosen umhegen, haben ohnehin kein Verständnis für derart barbarisches Vorgehen. Wenn ich mich leise summend um Blüten und Blättchen kümmere und mich am Zirpen und Tirilieren erfreue, könnte ich keiner Fliege etwas zu leide tun. Aber was ist das? Die Blätter meiner Lieblingsrose sehen plötzlich aus wie kubanische Zigarren. Wer hat die denn eingerollt?

Im Inneren der Röhren hocken die schwarzen Larven der Blattrollwespe. Ich ertappe sie dabei, wie sie die erste Hautschicht von Bobby James’ Blättern auffressen. Die garstigen Viecher! Richtig wütend kann man über solches Verhalten werden. So wütend, dass man zum Baumarkt fährt.

„Haben Sie was gegen Blattrollwespen?“

„Ja“, sagt der Verkäufer, „aber das ist nicht ohne. Sie können auch erst versuchen, die befallenen Blätter abzuschneiden. “

Hinter mir tauchen die Töchter von Jochen auf. Quasi Greta Thunberg I und II. „Sie wollen das Schädlingsfreimittel hoffentlich nicht kaufen, Frau Brandt!? 75 Prozent der Biomasse sind schon verschwunden!“, sagt Greta Thunberg I.

„Natürlich nicht!“, versichere ich und funkele den Verkäufer so lange böse an, bis er das Mittel unter dem Tresen verschwinden lässt. „Ich möchte den Beton-Buddha dahinten. Würden Sie ihn einpacken?“

Der Verkäufer und seine zwei Kollegen wuchten Minuten später ein 65 Kilogramm schweres Paket auf den Einkaufswagen.

Ich halte mich einige Zeit hinter dem Ständer mit den Gurkensamen auf, bis die Luft rein ist.

Als ich wieder am Tresen stehe, blickt mich der Verkäufer aus schmalen Augen an: „Sie wollen’s also doch?“

Ich nicke mit verschwörerischer Miene und schüttele dann schnell den Kopf, denn unter dem gleißenden Licht der Neonröhren taucht eine radikalökologische Bekannte auf. Sie trägt ein Shirt mit der Aufschrift: „Wer Umweltprobleme nicht ernst nimmt, ist selbst eins.“

Der Verkäufer deutet auf einen Kunststoff-Frosch, der quaken kann: „Den haben wir im Angebot, wollen Sie den mitnehmen?“

Kurz vor Ladenschluss schlendere ich an die Theke. Der Verkäufer begutachtet meine Rasta-Locken. „Rücken Sie es einfach raus“, zische ich ihm zu, wobei meine Plastik-Nase etwas verrutscht.

Aber just in dem Moment steuert Jochens Frau auf uns zu. Ich weiß nicht, ob sie mehr für den Marder oder ihren Mann ist und ob sie mich trotz der Rasta-Locken erkennt. Deshalb hat der Verkäufer mir dann lächelnd geholfen, eine Profi-Akku-Sense einzuladen.

Ich will schon aufgeben und den Laden verlassen, aber dann kommt mir eine Idee: „Haben Sie vielleicht Lebendfallen für Larven?“

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

„Haben Sie was für Blattrollwespen?“ So hätte die Frage korrekt vermutlich lauten müssen, wäre es nach Greta I. und II. gegangen. Interessanterweise bekommt man im Baumarkt ja wirklich alles, sodass auch hier die Antwort wahrscheinlich „Ja“ gewesen wäre. Wer jedoch nicht zum Fertighaus von der Stange greifen möchte, greife zunächst zu „Insektenhotels“ von Walter Stingl (Kompakt 2018). Darin enthalten sind 10 Anleitungen vom einfachen Mini-Hostel bis zum Luxusresort. Und letzteres überzeugt ja vielleicht auch die Blattrollwespe davon, aus Bobby James auszuziehen.