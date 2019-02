Wenn im Winter die Gartenarbeit ruht kann man sich mit Trockenübungen bereits auf die nächste Gartensaison vorbereiten. (Sabine Rosenbaum)

Da entlang“, dirigiere ich die beiden Männer, die den großen Spiegel bringen. Sie wuchten das schwere Ding ins Wohnzimmer, wo ich schon alles für mein Workout bereitgelegt habe. Bevor die Saison beginnt.

„Was machst du da?“, fragt mein Mann Michael, als er nach Hause kommt und mich im Wohnzimmer in ungewohnter Position antrifft. Ich stehe breitbeinig, schön locker in den Knien, die Arme angewinkelt vor dem neuen Spiegel, der die gesamte Wohnzimmerwand einnimmt. Um den Hals trage ich ein Handtuch. Aus der Box dröhnt die Titelmelodie von „Rocky“.

„Weg da!“, rufe ich, denn jetzt lasse ich die elektrische Heckenschere durch den Raum sausen. „Wozu ist das gut?“, fragt Michael, nachdem er sich hinter die Couch geworfen und in Sicherheit gebracht hat.

„Ich trainiere“, keuche ich und tupfe mir kurz mit dem Handtuch die Stirn. Dann zeige ich ihm, wie er sich hinstellen soll: „Schulterbreiter Stand, in Kampfstellung, das linke Bein nach vorn. „Was für den Sportler das Schattenboxen, ist für den Gartenfreund das Schattengärtnern.“ Michael scheint davon noch nichts gehört zu haben: „Das hast du dir ausgedacht!“

Imaginäres Unkraut

Typisch Mann eben. Hat für alles eine Ausrede. Dabei liegt es doch auf der Hand. Beim Schattenboxen stellt man sich einen realen Gegner vor, den man bearbeitet – Boxhandschuhe sind kein Muss. Beim Schattengärtnern ist es fast das Gleiche: Man stellt sich Unkraut vor, das man intensiv bearbeitet. Schattengärtnern ist allerdings etwas anspruchsvoller, weil die Haltung so oft wechselt: Gehen wir Löwenzahn an, müssen wir runter in die Hocke. Beschneiden wir den Pflaumenbaum, geht es hoch auf die Zehenspitzen. Gartenhandschuhe sind kein Muss.

Ich drücke Michael mein Trainingsgerät in die Hand. Genau wie beim Schattenboxen gilt es nämlich beim Schattengärtnern, die Energie zu bündeln. Allein kann ich es im Juli sowieso nicht mit der Hainbuchenhecke aufnehmen. Die Hecke hinterm Haus ist gefühlt 20 Meter lang. Das geht ganz schön auf die Arme.

Michael sieht noch nicht überzeugt aus. Ich bringe derweil den Rasenmäher auf Position und biege den Körper nach links. „Was jetzt?“, fragt Michael irritiert. „Da vorne ist der Rhodo – wir müssen ihn umfahren.“ Anschließend beugen wir uns nach rechts: „Du musst an deine äußerste Grenze gehen!“

Beim Schattenboxen wird geblockt, gekontert und ausgewichen, als würde der Kontrahent reagieren. Auch wir Schattengärtner bereiten uns auf Extremsituationen vor. Deshalb gebe ich Michael zum Schluss die Bedienungsanleitung für den kaputten Kantenschneider. Aber an dieser Stelle steigt Michael leider aus meinem Spezial-Programm aus. Er schnappt sich einen Becher und geht auf die Terrasse. Dort hockt er, trinkt Kaffee und blickt auf die Schneeglöckchen im Garten. Als ich frage „Und was machst du jetzt?“, lautet seine Antwort: „Ich bereite mich auch auf die Saison vor – aber auf meine Art.“

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek empfiehlt:

Die Gartensaison steht vor der Tür und Sie haben gerade keine Heckenschere zur Hand? Macht überhaupt nichts, denn Training ohne Geräte liegt ohnehin stark im Trend. Der Klassiker zum Thema stammt von Mark Lauren und Joshua Clark: „Fit ohne Geräte: Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht“. Inzwischen in mehreren Auflagen und mit diversen Ablegern erschienen, so „Fit ohne Geräte für Frauen“ (allerdings noch nicht speziell „für Gärtner*innen“). Für landläufig mitunter auch als „Schattenboxen“ bezeichnete Bewegungskünste wie Qi Gong oder Taijiquan braucht man übrigens auch keine Heckenschere – manchem mag schon die richtige Anleitung ausreichen, zum Beispiel „Tai Chi: Das komplette Trainingsbuch“ von Karsten Kalweit.