Wenn sich die Menschen nicht mehr miteinander unterhalten, dann bleibt nur noch das Gespräch mit den Pflanzen. (Zeichnung: Sabine Rosenbaum)

Das Blöde am modernen Leben ist, dass man niemanden mehr zum ­Reden findet. Oder doch? Eine Stimme hinter dem Ligusterbusch am Gartenzaun reißt mich aus den Gedanken. „Ich finde, du solltest mich mal loben“, fordert die Stimme. Wofür denn? Ich kann immer noch niemanden sehen. Neugierig mache ich ein paar Schritte Richtung Gartenpforte. Davor hockt ein verschwitzter Nachbar vom anderen Ende der Straße. Er bindet sich die Schnürsenkel seiner Turnschuhe. Dafür soll ich ihn loben? „Ich glaube nicht, dass du das hinbekommst“, sagt er jetzt. Was glaubt der denn? Blond und zu blöd, sich die Schuhe anzuziehen?

„Aber in 28 Sekunden?“ Was weiß ich? Hab ja nicht immer eine Stoppuhr dabei, will ich gerade entgegnen, als ich das Headset auf seinem Schädel bemerke. Der redet gar nicht mit mir. Der spricht in sein Handy. Sage ich doch: Keiner hat mehr Zeit zum Schnacken, höchstens zum Snapen. Enttäuscht schließe ich das Gartentörchen und fege die restlichen Blüten des Weißdorns vom Gartenweg. Anschließend lasse ich die grüne Gießkanne volllaufen und beobachte, wie die Nachbarin von nebenan aus ihrer Haustür und auf den Rasen tritt. „Herrlich! Im Garten lässt es sich heute aushalten“, sagt sie. Oder so was Ähnliches. Genau habe ich es nicht verstanden, weil das Wasser so laut in die Kunststoffkanne prasselt.

Ich drehe den Hahn zu und laufe mit der vollen Kanne zur Grundstücksgrenze, um die Unterhaltung in Gang zu bringen: „Was sagst du?“ Sie dreht sich um, in der Hand ein Mobiltelefon: „Ich sage gar nichts – ich telefoniere gerade.“

Früher musste man noch zur Telefonzelle radeln

Ich hätte nie gedacht, dass ich Festnetztelefonie mal vermissen würde. Wir hatten damals nur ein einziges Telefon. Es war moosgrün und stand auf einem Telefontisch im Wohnzimmer. Es war unter uns Schwestern hart umkämpft. Und wenn ich den Kürzeren zog, musste ich mit 30 Pfennig in der Tasche zur nächsten Telefonzelle radeln, um meine Beziehungsprobleme mit der ersten Liebe zu klären – während die Nachbarsmädchen jedes Wort mitbekamen. Sie standen vor der Zellentür Schlange, weil sie zu Hause auch nicht an die Strippe durften. Wenigstens trösteten sie mich nach dem Telefonat.

Michael kommt nach Hause. „Telefonierst Du noch?“, fragt er leise. „Nein, ich telefoniere nicht, ich sende keine Sprachnachricht, ich snape nicht, ich rede nur“, sage ich.„Mit wem?“ Ich deute auf die Olive, die ich gerade gieße. „Meine Freundin ist zwar wortkarg, schätzt aber das persönliche Gespräch.“

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

Ach ja, früher! Meine Oma hatte auch eine grüne Gießkanne (mit der ich als Kind ihre Venusfliegenfalle ersäuft habe – war ja nur gut gemeint) und natürlich wie alle anderen auch ein grünes Telefon mit einer Wählscheibe. Flott geschriebene Erinnerungsbücher, die die mittlere Generation nostalgisch werden lassen, gibt es zuhauf.

Beispielsweise „Als wir zum Surfen noch ans Meer gefahren sind“ von Boris Hänßler ­(Kiepenheuer & Witsch) oder „Wir Kassettenkinder: Eine Liebeserklärung an die Achtziger“ von Stefan Bonner und Anne Weiß. Für die etwas Jüngeren Menschen, also „alle, die Sätze wie ‚Geh aus dem Internet, ich will telefonieren’ noch im Ohr haben“ (Verlagsinfo) gibt es „Wir Kinder der Neunziger: Alles, was wir damals liebten (und was uns heute peinlich ist)“ aus dem Goldmann-Verlag.