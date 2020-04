Wer jetzt einen Text über farbenfrohe Frühlingssträuße erwartet, kann sich gleich anschnallen. Zwar stehen auch auf meinem Küchentisch aktuell zehn lilafarbene Tulpen in einer Vase, die nichts machen außer Wasser trinken und gut aussehen. Aber die Tulpe soll viel mehr können als das. Erst kürzlich titelte ein Fachorgan wortgewaltig: „Die Tulpe kann nicht nur Strauß.“

Die Titelzeile sprang mir ins Auge. Meine Neugierde war sofort geweckt. Vielleicht nicht ständig, aber hin und wieder hat man sich insgeheim schon gefragt: Was kann die Tulpe eigentlich noch so – außer Strauß?

Kann die Tulpe etwa auch veganes Schnitzel? Oder sogar Schlemmerfilet? Darüber stand zwar noch nie etwas in der Zeitung, aber manche Pflanzen führen solch ein Schattendasein, dass man erst an der Supermarktkasse bemerkt: Ah, Hanf kann also auch Kaugummi!

Oder man schaut nichts ahnend Galileo und denkt plötzlich: Oha, Löwenzahn kann auch Autoreifen? Oder man liest etwas über Pflanzenforschung und stellt hocherfreut fest: Hurra, Steinpilz kann auch Klimarettung!

Zu gern möchte ich es nun wissen: Welche verborgenen Qualitäten stecken in der Tulpe? Ich habe gesucht und recherchiert, recherchiert und gesucht. Medizin kann sie schon mal nicht. Hätte natürlich sein können. Zumal selbst der langweiligste Rhododendron noch als Antibiotikum gegen multiresistente Keime taugt.

Es gibt 5000 oder mehr Sorten und Arten von Tulpen: Einfach frühe Tulpen, einfach späte Tulpen, Rembrandt-Tulpen und Honky Tonk. Es wäre unfair, sie alle über einen Kamm zu scheren. Aber feststellen müssen wir leider dennoch: Reines Blau kann die Tulpe nicht.

Was ist also ihr großes Geheimnis? Warum tauschten die Niederländer ihre Amsterdamer Stadthäuser gegen Tulpenzwiebeln? Warum ist Youtube voll mit Anleitungen zur Dekoration mit Tulpen? Und warum nennen sich private Saunagirls aus NRW Sexy Tulpe? Woher rührt nur diese Tulpenmanie?

Begierig verschlang ich die Ausführungen der Fachpresse und erfuhr alles. Die Tulpe, stand da schwarz auf weiß, kann nicht nur Strauß: Sie kann auch einzeln in Glasflaschen aufgestellt werden.

So sieht es aus. Das sind die nackten Tatsachen. Zugegeben, ich war bereit gewesen, der Tulpe Größeres zuzutrauen. Wie gern würde ich hier und heute schreiben: Die Tulpe kann Schach oder Japanisch oder wenigstens Kokedama. Dann würde sie auf einem Moos-Ball wachsen. Nur gesehen hat man das in der norddeutschen Tiefebene noch nicht.

Die bittere Wahrheit ist: Nach nur vier Tagen neigen die Tulpen in meiner Küche die Köpfe bis zur Tischplatte. Ein trauriger Anblick ist das. Während ich sie aus der Vase ziehe, segeln ihre Blütenblätter langsam zu Boden und mir fällt schlagartig ein: Die Tulpe kann auch Gedicht!

Rosen, Tulpen, Nelken –

alle Blumen welken.

Zur Person

Patricia Brandt

ist Redakteurin beim WESER-KURIER. Vier Jahre hat sie unter dem Titel „Im grünen Bereich“ eine wöchentliche Kolumne veröffentlicht, aus denen nun ein Buch entstanden ist. Zum Start der Freiluftsaison gibt es nun fünf neue Folgen – Beetgeflüster frisch aus dem Garten unserer Autorin. Dies ist die dritte Folge.