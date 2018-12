Patricia Brandt berichtet in der 100. Gartenkolumne über das allwöchentliche Schreiben einer Kolumne. (Sabine Rosenbaum)

Ich freue mich schon auf Sonntag“, sagt die nette Nachbarin und zwinkert mir zu. „Verraten Sie mir nicht das Thema, ich will mich überraschen lassen.“ Seit rund zwei Jahren schreibe ich eine Kolumne für den KURIER am SONNTAG und das Schönste am Kolumnieren sind die Leserreaktionen. Sie lesen hier übrigens in diesem Moment Text Nummer 100.

Vielleicht haben Sie sich mal gefragt: Wie entsteht eigentlich so eine Kolumne? Am Anfang braucht es immer eine Idee, der Rest ist nur noch Schreibkram. Obwohl der erste Satz schon wichtig sei, wie mir der frühere Chefredakteur der „Titanic“, Hans Zippert, gesagt hat. Gut wäre, man hätte einen Satz wie „Die Salzstange ist das Baguette des kleinen Mannes“ zur Hand. Dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen.

Gibt es den perfekten Einstiegssatz für eine 100. Kolumne? Wichtig finde ich aber auch den letzten Satz. Man möchte schließlich in guter Erinnerung bleiben. Deshalb gehe ich oft im Haus herum, die Arme hinterm Rücken verschränkt, und grübele vor mich hin und bin nicht ansprechbar für niemanden. Mein Sohn meinte neulich, ich solle es mir nicht so schwer machen und mir einen wiederverwendbaren Satz überlegen. So in der Art: „Und Tschüss bis zum näch­sten Mal.“

So entsteht eine Kolumne

Das macht ökonomisch natürlich Sinn. Ich arbeite noch an der genauen Formulierung. Das mache ich freitags. Der Freitag ist mein Kolumnentag. Sobald alle Familienmitglieder aus dem Haus sind, setze ich mich auf einen Gartenstuhl, kraule unsere Hündin Lisa hinterm Ohr und warte, dass etwas zwischen Rotbuche, Teich und Garage passiert. Es muss nichts Großes sein, auch kleinere Ereignisse können begeistern: „Auf ’nen Gong-Ton bewusst ’nen Vogelschiss wahrnehmen, das hat was“, lobte Leser Peter N. , nachdem meine Kolumne über Achtsamkeit erschienen war.

Nie habe ich übrigens qualifiziertere Leserbriefe bekommen als in den vergangenen zwei Jahren. Ja, ich darf sagen, ich bin mit meinen Lesern rundherum einverstanden. Es sind aufmerksame, freundliche Menschen wie Renate M.: Nachdem sie in einer Kolumne über meine verquollenen Augen las, schrieb sie mir, dass sie zu dem Thema mal gegoogelt habe: „... und bin auf Augen-Neurodermitis gestoßen ...“

Ich kann nur hoffen, dass Edeltraud Z., Mirja H., Heike N. und viele weitere Leserinnen und Leser auch künftig so gern lachen und mir davon auch berichten. Und ich hoffe, dass es den meisten wie Walburga A. geht, die noch nicht genug hat: „Schreiben Sie mehr von ‚Im grünen Bereich‘ – ich fänd‘s großartig.“

Nun fällt er mir zum Schluss doch ein, ein richtig guter erster Satz: Hühner entwickeln sich entgegengesetzt zum Wohnungsmarkt. Finden Sie rätselhaft? Prima. Dann nehme ich ihn – für Kolumne 101. Ich hoffe, Sabine Rosenbaum steuert wieder eine lustige Illustration und Martin Renz von der Stadtbibliothek Bremen starke Buchtipps bei.

Wenn Sie Lust haben, besuchen Sie mich in der Zwischenzeit in meinem Garten: Auf www.weser-kurier.de und schicken Sie mir gern unter onlineredaktion(at)weser-kurier.de auch Bilder von Ihrer grünen Scholle. Ich freu‘ mich drauf. Tschüss bis zum nächsten Mal.

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek empfiehlt:

100 Kolumnen? Mannomann. Das heißt, dass ich an dieser Stelle schon etwa zwei- bis dreihundert Medientipps geliefert habe. Nach Adam Riese dürften, Moment, grübel, naja, jedenfalls dürften noch eine ganze Menge weiterer Kolumnen erscheinen, bevor der Bestand der Stadtbibliothek nun wirklich nichts mehr hergibt. Mein neuestes Lieblingsfundstück stammt von Hasnain Kazim: „Post von Karlheinz: Wütende Mails von richtigen Deutschen - und was ich ihnen antworte“ (Penguin 2018). Der "Spiegel"-Redakteur erhält längst nicht so tolle Fanpost wie unsere Kolumnistin. Erschütternd, wie viel Hass und Dummheit aus seinen Leserbriefen triefen, aber großartig, wie sachlich, gelassen und differenziert Kazim darauf antwortet.