Wer seinen Weihnachtsbaum bis April noch nicht entsorgt hat, der kann die Tanne auch gleich bis zum nächsten Fest stehen lassen. (Sabine Rosenabum)

2. Januar: „Müssen wir nicht langsam mal den Baum abschmücken?“, fragt Michael, mein Mann. „Och nö, noch nicht“, sage ich, „wir lassen ihn noch stehen. Ist doch so stimmungsvoll mit den Lichtern.“

4. Januar: Einige Nachbarn werfen ihre Tannen an den Straßenrand. Dunkelgrün glänzen die Nadeln im Dauerregen. Michael steht am Fenster: „Wann werden die Bäume eigentlich abgeholt?“ Aber ich kann ihn beruhigen. „Das dauert noch.“

6. Januar: „Findet ihr unseren Baum auch so schön?“, frage ich die Sternsinger? Die Kinder nicken schüchtern. Dann fragen sie, ob sie jetzt ihre Schuhe wieder anziehen und nach draußen gehen dürfen.

8. Januar: „Mach Schluss mit Weihnachten“, fordert ein schwedisches Möbelhaus in der Werbung. Es schickt uns sogar eine E-Mail. Wir sollen unseren Baum rauswerfen und dafür ein Sofa kaufen. „Wir haben doch ein Sofa – wir können den Baum behalten“, finde ich. Er ist dies Jahr wirklich sooo schööön! Fanden die Sternsinger auch.

1. Februar: Der Nachbar will in die Skiferien fahren und fragt, ob wir nach der Post sehen. „Ach, ihr habt den Baum noch stehen?“, stellt er verwundert fest, als ich ihn ins Wohnzimmer führe, damit er den Baum bewundern kann.

2. Februar: „Der Baum muss weg“, ruft Michael mit schmerzverzerrtem Gesicht, als ihn Tannennadeln durch die Socken pieken. Aber so schlimm nadelt der Baum noch gar nicht.

13. Februar: „Langsam reicht‘s mit Weihnachten“, meint Michael. Seine Stimme klingt gepresst. Als er mir seinen Fuß entgegen streckt, sehe ich, dass die Socke mit Blut getränkt ist. Aber ich hatte ihm ja gleich gesagt, dass Rotfichte nicht die richtige Wahl ist.

„Ein bisschen Schwund ist immer“

Jetzt haben wir das Problem, dass ein Zweig unter dem Gewicht der Kugel zerbröselt ist; die Scherben liegen verstreut auf dem Boden. Ich verbinde Michaels Zeh. „Ein bisschen Schwund ist immer“, tröste ich. „Aber solange noch so viel Lametta dran hängt, ist doch alles gut. Und nächstes Mal nehmen wir eben doch wieder eine Nordmanntanne.“

14. Februar: Ich flüstere Michael ins Ohr, dass er mir dieses Jahr wirklich keine Rose zum Valentinstag kaufen muss: „Viel lieber hätte ich ein paar Ersatz-Äste mit viel Tannengrün.“

20. März: Die Kinder behaupten, sie seien die einzigen in der Schule, bei denen der Tannenbaum noch steht. „Soll er bis Ostern bleiben?“, fragen sie und kichern. „Länger“, sage ich und kichere. „Vielleicht bis zu den Sommerferien?“, fragt Michael und zwinkert den Kindern amüsiert zu. „Warum eigentlich nicht“, frage ich amüsiert zurück. Der Baum sieht immer noch gut aus.

1. April: Unser Nachbar holt endlich den Postschlüssel ab. Als er einen Blick auf den Tannenbaum erhascht, ruft er aus: „ Ist nicht Euer Ernst!“

3. April: In den Gärten blühen Vergissmeinnicht und Narzissen, berichten die Kinder, als sie aus der Schule kommen. Die Nachbarn würden Ostereier in ihre Forsythien hängen. Davon sehe ich aber nichts, weil alle Jalousien unten sind. Dann ist die Lichterkette doch viel besser zu sehen. „Bei Heinrich Böll feiert eine Familie das ganze Jahr und wird darüber wahnsinnig“, sagt Michael. Er sagt noch etwas, aber ich verstehe ihn nicht. Die Anlage ist zu laut. „Last Christmas“ singen die Jungs von Wham in Dauerschleife.

7. April: Michael will heute mit den Kindern Strohsterne basteln. „Abschmücken lohnt nicht mehr“, findet er inzwischen auch. Es sind schließlich nur noch 34 Wochen bis Weihnachten. Und man weiß doch, wie schnell die Zeit vergeht. Geschenke kaufen, Adventskalender basteln, Kekse backen.

Da können wir wirklich von Glück reden, wenn wenigstens der Baum fix und fertig ist.

