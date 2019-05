(Zeichnung: Sabine Rosenbaum)

Sie reichten von: „Ja, ich gärtnere das ganze Jahr nackt“ bis: „Nein, ich finde das doof.“

„Es geht nicht darum, sich anderen Menschen unbedingt nackt zu zeigen“, sagt Corky Stanton von Clothes Free International. „Aber natürlich kann es gut sein, dass Sie beim Nacktgärtnern endlich mal mit ihren Nachbarn ins Gespräch kommen. Seit ich das gelesen habe, frage ich mich, welches Thema Frau Müller wohl anschneiden würde, wenn sie morgens mit ihrem Hund bei uns vorbeikäme und mich nackt am Zaun stehen sähe, nur bedeckt mit meiner Gießkanne.

Aber die Deutschen gelten in der Freikörperkultur ja als Vorreiter. In Scharen bevölkern sie seit Jahrzehnten FKK-Strände. Das ist gut so. Meint der Initiator des Welt-Nackt-Gärtnern-Tags, Mark Storey. Dass wir stets Kleider tragen sollen, verhindere nämlich, dass wir der Natur nahe kommen. Ich finde aber, es lohnt sich, über Verletzungsgefahren nachzudenken. Zum Beispiel bevor man hüllenlos ins Rosenbeet steigt, um eins mit der Natur zu werden. Und wer als Barfußindianer unterwegs ist, muss damit rechnen, beim Nackt-Unkrautflammen Haare zu lassen. Und das ist auch so eine Frage: Darf man es überhaupt seiner Mitwelt zumuten, dem Löwenzahn als Nackedei zu Leibe zu rücken? Wer will schon an all den Gärten vorbeigehen, in denen zwischen Fingerhut, Phlox und Petunien plötzlich auch blanke Hinterteile emporragen?

Ein bisschen peinlich wäre es mir schon. Mein Garten hat mich nämlich noch nie splitterfasernackt gesehen. Frau Müller auch nicht.

Ich habe die Umfrage dann doch nicht ausgefüllt. Der World Naked Gardening Day ist sowieso vorbei. Er war schon Anfang Mai. Sei‘s drum. Kommt ja wieder. Ich fange jetzt erst einmal klein an. Gerade versuche ich es mit Nackt-Schreiben. Fühlt sich irgendwie sehr befreiend an. Machen Sie doch mit: Ziehen Sie sich aus und probieren es mit Nackt-Lesen.

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

Nackt gärtnern wäre eigentlich schon Ihr Ding, aber so richtig wohl fühlen Sie sich nicht in Ihrer Haut? Dann gibt es zwei Möglichkeiten: „Looking good naked“ wäre die eine. So lautet der Titel eines Erfolgsbuchs von Fitnesscoach Mark Maslow, der vollmundig verspricht, das „Traumbody-Geheimnis“ zu lüften: „Schlank, definiert, sexy – ganz ohne Diät“. Der zweite, viel sympathischere Weg: Sie pfeifen auf die Müllers dieser Welt und legen sich ein dickes Fell zu. Und weil das beim Nacktgärtnern vermutlich dann doch stört, reicht auch ein gesundes Selbstbewusstsein vollkommen aus. Anfangen könnte frau mit der tollen Mutmach-Dokumentation „Embrace“ oder mit „Am liebsten sind mir die Problemzonen, die ich noch gar nicht kenne“ von Corinne Luca: „Schönheitswahn-Detox für die Frau von 0 bis 99.“