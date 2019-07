Ein Hochbeet erleichtert die Gartenarbeit ungemein - muss aber auch erst einmal angelegt werden.

Früher dachte ich immer, dass meine Cousine wirklich kurze Arme hat. Wenn ich ihre Pullover auftrug, fror ich meistens. Denn sie gingen mir nur bis zum Ellbogen. Seit ich meine Sachen selbst kaufe, weiß ich: Meine Arme sind offenbar überdurchschnittlich – lang.

Eine Distel in Kniehöhe könnte ich problemlos erwischen, ohne mich zu bücken. Nur bis zum Löwenzahn fehlt noch ein kleines Stück. Das ist schade. Vor allem an diesen Sommertagen, an denen das Unkraut besonders wild wuchert und ich nur ein halber Mensch bin – nämlich ein Gartenfreund mit Rücken. Ein Orang-Utan hätte solche Probleme nicht. Er könnte das Wildkraut locker herausziehen.

Der Handel hält allerlei rückenschonendes Hilfsgerät bereit. Neulich entdeckte ich im Netz den Kniestuhl, Hocker und Kniebank in einem. Der Vorteil: Hobbygärtner können sich hier auch in die Vater-unser-Stellung begeben und beten, dass ihre Schmerzen nachlassen. Der bekannte Nachteil: Es dauert, bis eine Antwort kommt.

Eine andere Möglichkeit für die Arbeit im Beet bieten Kniepolster aus Gummi. Der Vorteil: Sie erlauben es einem, für die Dauer des Unkrautjätens in der relativ sicheren Vierfüßerstand-Position zu bleiben und so den Rücken zu entlasten. Ein weiterer Vorteil: Einmal umgebunden verbleiben die Knieschützer dank Klettverschluss am Gartenfreund. Selbst wenn er nach Stunden mühevollen Jätens im gleißenden Sonnenlicht seitlich umkippt.

Ein Hochbeet muss erst mühsam mit Erde befüllt werden

Der Nachteil: Ohne fremde Hilfe kommt ein rückengeplagter Gärtner nicht wieder hoch und muss im Garten verhungern. Da helfen auch bombenfeste Knieschellen nicht. Eine Alternative ist deshalb das Hochbeet. Der Vorteil: Wenn der Gärtner nicht zur Pflanze kommt, kommt der Löwenzahn zu ihm. Der Nachteil: Ein Gartenfreund (selbst wenn er Rücken hat) wird zunächst versuchen, in die Knie zu gehen, den Bauch kräftig anzuspannen und die 15 Säcke Mutterboden auf die Sackkarre zu hieven, die nötig sind, um das Hochbeet zu befüllen. Das gibt aber neuen Bandscheibensalat.

Um auf den Orang-Utan zurückzukommen: Hier kann ein Gartenmensch mit überdurchschnittlich langen Armen punkten. Ihm ist es möglich, sich in gemächlicher Eleganz von Baum zu Baum zu hangeln, um Helfer herbeizuwinken und ihnen zu zeigen, wo genau sie die Säcke abladen sollen.

Nebenbei bemerkt: Das Hangeln in den Baumwipfeln entlastet auch sehr schön

die Wirbelsäule.

