Echtes Rosenöl ist teuer wie Gold. Für ein einziges Kilo Rosenblüten müssen die Erntehelfer bis zu 500 Blüten pflücken. Was für eine Anstrengung.

Ein Blick aus dem Fenster zeigt mir, dass es noch dauert, bis ich selbst daran denken kann, meinen Rosen ein paar Tropfen kostbarstes Öl abzupressen: Das einzige, das bei diesem Schneetreiben blüht, ist die vorgezogene Hyazinthe auf dem Küchentisch.

„Du könntest ein Hyazinthen-Deo machen“, schlägt meine Freundin vor. Sie hat da was in einem Selbermachbuch für Veganer gelesen: „Einfach die Hyazinthe in ein Glas Wasser stellen, ein paar Stunden drin lassen, die Flüssigkeit sieben und zwei Teelöffel Natron zugeben.“

„Natron?“

Meine Freundin nickt. „Back-Natron, hast Du bestimmt im Haus.“

Ich meine mich dunkel zu erinnern, tatsächlich vor geraumer Zeit Natron gekauft zu haben. Voller Vorfreude auf mein eigenes Parfum beginne ich mit den Vorbereitungen. Mein selbst kreierter Duft wird mich sympathischer, erfolgreicher, anziehender machen. So ein Duft bleibt doch in Erinnerung.

Während ich die pinkfarbene Hyazinthe kopfüber in ein Wasserglas stülpe, frage ich mich, warum ich Kaiser-Natron bisher nur für die Verkrustungen im Backofen verwendet habe. Ich hätte es längst benutzen können, meint meine Freundin, um meine Zähne weißer, mein Silberbesteck glänzender und meine Pflanzen frei von Mehltau zu bekommen. Ich könnte mit dem Wasser-Natron-Gemisch bei Halsschmerzen gurgeln oder mir eine Nasenspülung ansetzen, falls der Heuschnupfen nicht bald besser wird. Hühneraugen, Warzen, Nagelpilz – alles könnte man mit Natron behandeln – und den Rest noch ins Käse-Fondue schütten, um die Masse geschmeidiger und leichter verdaulich zu machen. Zusammen mit Salz und Soda könnte ich – für den unwahrscheinlichen Fall, dass dies gefragt sein sollte – sogar jemanden mumifizieren.

Und dann hilft Natron auch noch bei Achselnässe. Wenn man es findet.

„Was machst du da?“, fragen mich meine Kinder, als sie mich kopfüber im Küchenschrank entdecken. „Natron suchen“, antworte ich gepresst, weil es eng und stickig ist in unserem Schrank. Vanillepudding, Tortenguss und Ei-Ersatz-Pulver – aber keine Spur von Natron.

Es muss irgendwo sein. „Wisst ihr, wo ich das Zeug für den Backofen habe?“, frage ich die Kinder und sie deuten auf den Putzmittelschrank. Ich durchsuche den auch, indem ich ihn aus- und wieder einräume. Ich räume vorsichtshalber auch noch den Küchenschrank aus – und wieder ein. Und das Medizinschränkchen. Und weil ich gerade dabei bin, entsorge ich alle 1979 eingeweckten Birnen, die Marmelade von 2003, die eine ungesund aussehende, bräunliche Färbung angenommen hat sowie eine Dose Ravioli, die mein Mann Michael in die Ehe eingebracht haben muss.

Weil jetzt der Mülleimer überquillt, fahre ich doch noch los, um Mülltüten zu kaufen – und Natron, obwohl ich sicher bin, welches zu besitzen.

Der erste Supermarkt führt kein Natron, auch der zweite und dritte nicht. Bei sämtlichen in meiner Nähe befindlichen Discountern gibt es kein Natron.

Ich fahre nach Hause, packe alle Lebensmittel aus und klingele die Nachbarn raus, nachdem ich die Garage aus- und wieder eingeräumt habe, weil mir die Idee kam, Michael könne sein Werkzeug mit Natron poliert haben. Die Nachbarn haben auch kein Natron oder sie wissen gerade nicht wo. Dafür schenkt mir jemand mit mitleidigem Blick eine Mülltüte.

Die Hyazinthe hat sich weitgehend aufgelöst, auch ich bin inzwischen etwas lädiert. Und ich könnte das Hyazinthendeo jetzt wirklich gut gebrauchen. Mich wundert, dass Rosenöl so teuer ist – ein Königreich für Natron. Was soll’s: Dann muss man eben sehen, wie sich Backofenspray als Natronersatz im Hyazinthen-Deo macht.

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

Ganz klar: Hier haben wir es mit einer Kolumnistin zu tun, die auch beim neuesten Trend ganz vorne mit dabei ist. Minimalismus heißt es heutzutage, wenn Leute ihre Wohnungen entrümpeln und sich von überflüssigen Dingen trennen. Neben den Bestsellern von Aufräum-Queen Marie Kondo empfiehlt sich auch „Besser aufräumen, freier leben“ der Bloggerin Denise Colquhoun alias Fräulein Ordnung. Und wer beim Aufräumen sein Natron oder andere nützliche Dinge wiederfindet, dem seien die Bücher des Online-Portals smarticular.net ans Herz gelegt, zum Beispiel „Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie“ oder „Selber machen statt kaufen: Haut und Haar“. Und nach getaner Arbeit? Der Griff zum modernen Klassiker: „Das Parfum“ von Patrick Süskind. Mehr als 30 Jahre alt und immer noch absolut lesenswert!