Kennen Sie das auch? Da saß man früher gemütlich in seinem Batik-Kleid in einer Kifferrunde. Und immer, wenn man gerade an die Reihe kommen sollte, wechselte der Joint natürlich die Richtung.

Ich kenne so was nur vom Hörensagen. Noch nie hat mich jemand zum Kiffen eingeladen. Wahrscheinlich hätte ich sowieso nicht hingedurft. Für Unwissende wie mich hat Lizzie Post den Benimmratgeber für Cannabiskonsum „Higher Etiquette“ geschrieben, in dem angeblich auch diese Frage beantwortet wird: Wie oft darf ich in Kiffer-Runden am Joint ziehen?

Kürzlich kaufte mir dann meine Mutter (!) tatsächlich Hanftee. Cannabis, das lateinische Wort für Hanf, sollte mir einen easy Start in den Tag verschaffen. Interessant. Womöglich plagt meine Erzeugerin ein schlechtes Gewissen, weil sie mir in meiner Jugend untersagt hat, mein Bewusstsein zu erweitern. Oder sie will selbst mal high werden. Soweit ich weiß, hat auch meine Mutter nie gekifft. „Komm mal wieder runter“, sagt sie. „Das ist doch Tee aus dem Supermarkt.“

Hanftee aus dem Supermarkt? Ha ha. Wahrscheinlich eine Art Code: „Ja ja“, gebe ich mich wissend, „keine Pflanze ist illegal.“

Die Wirkung des Tees lässt nicht lange auf sich warten: Ich lege mich aufs Sofa, weil ich das Gefühl habe, unbedingt mal wieder eine Tierdoku schauen zu müssen, aber dann fällt mir ein Kiffer-Zitat ein und ich bekomme einen Lachflash: Rettet die Wälder, Hanf auf die Felder.

Schade, dass Bob Marley nicht bei unserer Teerunde dabei sein kann, denke ich, als es klingelt. Für ihn war Cannabis ein Heilkraut, keine Droge. Ich öffne die Tür: Statt des jamaikanischen Sängers steht Tante Gretchen auf der Matte. Sie kann leider überhaupt nicht singen und hat auch kein Faible für Reggae-Musik soweit ich weiß. Trotzdem reicht mein Lächeln von einem Ohr zum anderen: „Auch ein Tässchen Hanftee?“

Auf ein entspanntes High: Wir lassen die Kanne rumgehen. Im Uhrzeigersinn. Ich bemühe mich, immer nur ein, zwei Schlucke auf einmal zu nehmen und den anderen etwas in der Kanne übrig zu lassen. Dabei plaudere ich bewusst rücksichtsvoll: „Und was machen deine künstlichen Hüftgelenke, Grete?“

Irgendwann sinkt meine Tante in einen Kissenberg zurück, die Augen hält sie fest geschlossen. Wahrscheinlich stoned. Wir lassen sie diese Runde lieber aus.

„Wie oft darf man sich bei Kiffer-Teerunden überhaupt nachschenken?“, frage ich meine Mutter, die sich vielleicht auch mit Kiffer-Konventionen auskennt, nachdem sie schon einen Dealer aufgetan hat.

„Was redest Du nur für einen Unsinn?“, fragt sie kopfschüttelnd. „Ich hab dir doch gesagt, der Hanftee ist aus dem Supermarkt. Der enthält doch fast kein THC.“ Ich betrachte meine schnarchende Tante: Muss der Placebo-Effekt sein, der sie so umgehauen hat.

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

Eigentlich sollte ich an dieser Stelle wohl etwas zu Themen wie Alternative Heilweisen oder Nutzpflanzen im eigenen Garten empfehlen oder etwas über Benimmregeln. Hatten wir aber alles schon. Endlich geht‘s hier mal um Drogen, also muss ich einmal an die großen Drogenfilme der 90er erinnern: „Trainspotting“, „The Big Lebowski“, „Pulp Fiction“, „Fear and Loathing in Las Vegas“ oder auch „Requiem for a Dream“. Denn im Ernst: Tierdokus zur Teegesellschaft gucken? Was würde Lizzie Post nur dazu sagen?!