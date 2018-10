33:23 gegen Balingen

Rhein-Neckar Löwen wieder Tabellenführer

Der deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen hat wieder die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga übernommen. Die Badener gewannen am Samstag mit 33:23 (18:11) gegen den abgstiegsbedrohten HBW Balingen-Weilstetten und zogen am bisherigen Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt vorbei.