Zwei Daumen hoch: Das deutsche Handballteam um Trainer Christian Prokop begegnet Norwegen mit Zuversicht. (picture alliance/Marius Becker/dpa)

Das Spiel

Im Halbfinale der Weltmeisterschaft trifft Deutschland auf Norwegen. Die Partie wird in der Barclaycard Arena Hamburg ausgetragen und am Freitag um 20.30 Uhr angepfiffen. Sie wird live von ARD übertragen, sportdeutschland.tv bietet einen Live-Stream im Internet an.

Der Gegner

Norwegen hat sich nach einem spannenden Dreikampf in der Hauptrunden-Gruppe II für die Runde der letzten Vier qualifiziert. Mit einem 35:26 über Ungarn ist es gelungen, Schweden am abschließenden Spieltag noch von den ersten beiden Rängen in der Gruppe zu verdrängen. Grundsätzlich befindet sich die norwegische Nationalmannschaft in einer guten Verfassung. Sieben Siege in acht Begegnungen und 272 erzielte Tore bekräftigen, dass das Team verdient im Halbfinale dieser Weltmeisterschaft steht.

Die Ausgangslage

Beide Mannschaften haben die gleiche Chance, ins Endspiel vorzudringen. Denn sowohl Deutschland als auch Norwegen spielen ein starkes Turnier, sodass es keinen echten Favoriten gibt. Für die bisher ungeschlagenen Deutschen spricht das Kollektiv, der Heimvorteil und der Wille, ein bislang tolles Turnier mit dem Titel zu krönen. Die Norweger werden aber nicht weniger motiviert sein und sind mit ihrer Schnelligkeit sowie Offensivstärke eine echte Herausforderung für das deutsche Team. Zudem haben sie noch eine Rechnung offen: Bei der Europameisterschaft im Jahr 2016 entschied Deutschland das damals hochdramatische Halbfinalduell mit 34:33 nach Verlängerung für sich.

Das Personal

Der deutsche Trainer Christian Prokop kann auf den gleichen 16er-Kader wie schon beim 31:30-Sieg am Mittwoch gegen Spanien bauen. Somit hat Deutschland das Spiel verletzungsfrei überstanden: anders als nach dem hart erkämpften 22:21 über Kroatien am Montag. Da verlor man Martin Strobel, der für die HBW Balingen-Weilstetten aktiv ist. Glücklicherweise ist die Operation nach seinem Kreuzbandriss und Innenbandriss im linken Knie gut verlaufen. Sein Nachrücker Tim Suton von der TBV Lemgo feierte gegen Spanien einen guten Einstand.

Besonders im Fokus werden zwei Stars stehen, die sich obendrein gut kennen: der deutsche Linskaußen Uwe Gensheimer und Norwegens Angreifer Sander Sagosen spielen zusammen in Frankreich bei Paris Saint-Germain.

Das Drumherum

Es herrscht prächtige Stimmung in Deutschland, um die Nationalmannschaft ist im Laufe der Weltmeisterschaft ein Hype entstanden. Die Begeisterung spiegelt sich in den Zahlen wider: 19.250 Zuschauer in der ausverkauften Kölner Lanxess Arena gegen Kroatien und Spanien, mehr als zehn Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Vieles erinnert an das Jahr 2007, als die Euphorie die deutsche Handballnationalmannschaft zum Titel trug. Mit insgesamt 837.000 Besuchern bei dieser Weltmeisterschaft ist der damalige Zuschauerrekord von 2007 (750.000 Besucher) schon jetzt geknackt.

Der Austragungsort

Deutschland und Norwegen duellieren sich in der Barclaycard Arena in Hamburg. Von der Größe ist die Halle mit der Mercedes Benz-Arena in Berlin zu vergleichen, in der die Deutschen bei dieser Handball-WM schon fünf Gruppenspiele absolvierten. Ebenso wie in Berlin finden in Hamburg knapp 13.000 Zuschauer Platz.

Die Kulisse

In der Halle wird es keinen freien Platz mehr geben. Auf der offiziellen Ticketplattform Eventim sind alle Karten vergriffen. Allerdings bleibt Interessierten noch die Hoffnung, dass es Rückläufer gibt. Andernfalls sind auf der Webseite der Barclaycard Arena VIP-Tickets zu bestellen. Dafür muss man aber tief in die Tasche greifen: Das Classic-Paket kostet 879 Euro, das Premium-Paket kann für 1019 Euro erworben werden.

Inwiefern es einen echten Heimvorteil gibt, ist fraglich. Stimmungstechnisch wird es schwer, mit der Atmosphre in Köln mitzuhalten. Außerdem ist aufgrund Hamburgs Nähe zu Skandinavien, ein erhöhtes Zuschaueraufkommen von Norwegern zu erwarten.

Die deutschen O-Töne

Unmittelbar nach Spielschluss begann bei Deutschland die Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Wie die Aussagen der deutschen Spieler und von Trainer Christian Prokop zeigen, ist die deutsche Handballnationalmannschaft sehr fokussiert. Sie überlassen nichts dem Zufall und ruhen sich nicht auf dem bisherigen Erfolg aus. Im Gegenteil: Sie sind heiß auf ein weiteres Topspiel, wollen die Leistungen aus dem Turnier bestätigen.

Dabei spüren die Deutschen den Rückenwind der vergangenen Spiele, vor dem nächsten Gegner geht man nicht in die Knie. Im Interview bei "Sport1" sagte der deutsche Linksaußen Uwe Gensheimer: "Norwegen hat eine clevere Mannschaft, die dadurch, dass sie bei den letzten Turnieren immer im Halbfinale stand, gezeigt hat, dass sie konstant auf hohem Niveau spielen kann. Sie spielen sehr, sehr schnell, haben starke Spieler im Eins gegen eins. Aber bei der Abwehrleistung, die wir bisher gezeigt haben, brauchen wir uns vor denen auch nicht verstecken."

Die Prognose

Mit Norwegen wartet ein sehr starker Gegner auf die Deutschen und ihre Offensive verbreitet durchaus Angst und Schrecken. Über weite Teile der Partie könnte es auch sein, dass die Skandinavier in Front liegen. Doch davon wird sich Deutschland nicht entmutigen lassen. Sie hatten in diesem Turnier schon viele kritische Phasen, mussten oft genug die richtige Antworten zu finden. Und diese haben sie im entscheidenden Moment auch fast immer gefunden: die Mentalität beeindruckt. Zudem zehrt Deutschland von der Euphorie, die im eigenen Land sowie innerhalb des Teams entstanden ist. Somit ist es kaum vorstellbar, dass sich die Mannschaft von Trainer Christian Prokop das Finale nehmen lässt. Die Reise geht weiter: Letztenendes setzt sich Deutschland in einem hochklassigen, knappen, torreichen und äußerst spannenden Handballspiel durch.

Der Vorausblick

Der Sieger des Duells qualifiziert sich für das Finale der Weltmeisterschaft am Sonntag um 17.30 Uhr. Diese Begegnung findet im dänischen Herning statt: Gegner wird Frankreich oder Dänemark sein, die am Freitag um 17.30 Uhr (live auf Eurosport) um das Finalticket kämpfen. Der Verlierer tritt am Sonntag - ebenfalls im dänischen Herning - um 14.30 Uhr im Spiel um Platz Drei an.