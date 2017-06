Von Pascal Faltermann

Was für ein Start beim Hurricane Festival in Scheeßel. Starkregen, Sonne, Schlamm und zum Abschluss einen farbenfroher Sonnenuntergang am Abend. Beim Warm-up auf der White Stage spielte am Donnerstagabend unter anderem die Hamburger Punkrock-Band Montreal. Aktuelle Infos rund um das Hurricane 2017 bekommt ihr bei uns im Live-Ticker.