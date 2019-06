Am ersten offiziellen Tag des Hurricane-Festivals hatten die Besucher Glück. Denn entgegen der langjähirgen Tradition hielt das Wetter. Viel mehr noch, die Temperaturen waren wunderbar und es regnet nicht. Aber selbst wenn, die Menschen sind zum Feiern da und um gute Musik zu hören.

Am Freitag des Hurricane-Festivals 2019 in Scheeßel traten Papa Roach, Bosse oder die Die Toten Hosen auf. Sehen Sie Fotos vom Festival geschehen.

