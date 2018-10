Endlich geht es los! Drei Tage Musik, Musik und nochmal Musik. Bereits am Freitag können sich die Festivalbesucher des Hurricane auf einige Highlights freuen. Über 30 Bands und Künstler haben sich für die vier Bühnen am Freitag angekündigt.

Ob Billy Talent, The Offspring, Marteria oder die Donots - am Freitag ist für jeden Musikfan etwas dabei. In unserer Bilderstrecke haben wir die 31 Acts des ersten Tages zusammengefasst. Viel Spaß beim Stöbern!