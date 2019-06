Nicht nur in seinen Songs erzählt Aki Bosse Geschichten, sondern auch in seinen Ansagen. Auf dem Hurricane schwelgte er in Erinnerungen an seine Zeit in Berlin. Früher spielte er auf dem Hurricane um 11 Uhr morgens, am Freitag betrat er die Bühne zur Prime-Time. Zu hören gab es neben "Drei Millionen" auch weitere Hits. Unsere Fotostrecke zeigt Eindrücke des Konzerts. Außerdem gibt es ein Video-Interview zu sehen.

Auch Bilderbuch begeisterten Tausende auf dem Hurricane-Festival. Ausschnitte des Konzerts finden Sie in unserem Liveblog.