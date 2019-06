Foto: imago





Me First & The Gimme Gimmes

„The next one is a cover …“ lautet das Motto bei Auftritten von Me First and the Gimme Gimmes. Das Spezialgebiet der Band sind Punkrock-Cover, insbesondere von Stücken aus den 60er und 70er Jahren. Da alle Musiker der Gruppe noch in anderen bekannten Bands aktiv sind, bekommt ihr auf jeden Fall noch eine kleine Überraschung im Line-Up geboten. (Lasse Timmermann)

Me First & The Gimme Gimmes spielen am Samstag ab 21.30 Uhr auf der Mountain Stage.