Auf den verschiedenen Bühnen präsentierten auch am Samstag die Bands ihr Können und verzauberten die Plätze vor den Bühnen in wippende Mengen. Hände hoch und Klatschen klang der Befehl von der einen Bühne, von er anderen jubbelten die Fans so laut, das die Band kaum noch zu hören war.

Ein unglaublich musikalisches Wochenende feierte an diesem Tag Bergfest und gab aus diesem Grund alles, was möglich war.

Eine Übersicht über alle Bilder vom Hurricane findet Ihr hier.