Foto: FR





Benjamin Clementine

Melancholie und Festival- passt das zusammen? Ja, definitv ja. Wenn Benjamin Clementine am Klavier sitzt und mit seiner unfassbar kraftvollen Stimme singt, dann macht das was mit einem. Nur was, das spürt der Zuschauer gar nicht so genau. Perfekt zum Runterkommen und Träumen in der warmen Abendsonne. (Sarah Haferkamp)