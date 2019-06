Zum Start in den letzten Festivaltag kochten die Temperaturen direkt schon hoch und heizten die Mengen an. Die Zeltplätze wurden mit Soundchecks und Bassmusik aus den Boxen der Nachbarn geweckt. Das Wetter meinte es mit den Festivalbesuchern am Abschlusstag gut.

Unseren Liveblog zum Hurricane-Festival finden Sie hier.