Regen, Sonne, Regen und immer wieder ein bisschen Sturm. Bereits um 11 Uhr öffneten die Campingplätze und Bändchen-Ausgaben des Hurricane-Festivals in Scheeßel. Und die Besuchermassen strömten an den Eichenring. Mit Regenjacken, Ponchos und Plastiktüten gegen den Regen, aber in kurzen Hosen und T-Shirts bauten die Festivalgäste ihre Zelte auf.

Aktuelle Infos rund um das Hurricane 2018 bekommt ihr bei uns im Liveblog.​