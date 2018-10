Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Masse in Scheeßel Hurricane-Festival: So sehen die Besucher aus

Leute, Leute, Leute - so sehen die Besucher des Hurricane-Festivals in Scheeßel aus. Mit Plastik-Ponchos und Regenjacken bewaffnet strömten die Menschen am Freitag auf das Eichenring-Gelände.