Mitten in die Menge rein: Frank Carter & The Rattlesnakes verlegten ihren Auftritt mal kurz in die Crowd und Brian Fallon überzeugte solo ohne "The Gaslight Anthem". SXTN sorgten für Frauen-Power und The Kooks rockten die Main-Stage. Wir zeigen Bilder der Gigs am Samstag.

